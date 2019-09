Skispringen mit prominentem Geburtstagskind

185 Skispringer und Kombinierer zwischen fünf und 45 Jahren, sechs Podestplätze für die Isnyer Springer, ein prominentes Geburtstagskind und ein reibungsloser Ablauf in entspannter Atmosphäre – so lässt sich das erfolgreiche Veranstaltungswochenende mit dem Dr. Franz Immler Pokal und der SBW Youth Kids Trophy am Isnyer Hasenberg zusammenfassen. „Das war wohl die Feuertaufe für die Auftaktveranstaltung des Deutschen Schülercups am kommenden Wochenende“, sagte der WSV-Vorsitzende Tom Maus.

Die Siegerehrung der K60-Springer wurde von Stefan Horngacher vorgenommen. Vorher bekam der überraschte Bundestrainer der Deutschen Skisprung-Nationalmannschaft eine Geburtstagstorte von Maus überreicht, die Conny Kremer anlässlich seines 50. Geburtstages organisiert hatte. Horngacher war mit seinem Sohn Amadeus, der auf der K60 den Wettbewerb bestritt, aus dem Schwarzwald angereist.

Etwa 75 Springer auf der großen K60-Schanze. Die Bestweite setzte Ben Bayer vom VfL Pfullingen mit 64,5 Metern. Als erfolgreichster Isnyer setzte sich Otto Maus (WSV Isny) gegen 23 Starter in seiner Klasse durch und sprang mit 61,5 und 60,5 Metern auf den ersten Platz. Sein Vereinskamerad Robin Zettler erreichte mit Weiten von 63 m und 56,5 Metern in seiner Klasse den dritten Platz. Die schwankenden Windverhältnisse machten es nicht einfach. So wurde immer wieder die Anlauflänge gewechselt und Wartezeiten ließen die Springer am Start in der Kälte warten. Niklas Kulmus, Korbinian Albrecht und Lea-Marie Vesper kämpften sichtlich mit den noch für sie unbekannten Verhältnissen und meisterten tapfer ihren ersten Wettkampf auf der großen Schanze. In der 22 Teilnehmer starken Klasse erreichte Kulmus mit 39,5 und 39 Metern den 20. Platz, Albrecht landete auf Platz 22. Vesper musste in der Altersklasse mit vier Jahrgängen starten und erreichte unter teils zwei Jahre älteren Springerinnen den vorletzten Platz mit 33 und 34 Metern. Amelie Neumann landete in derselben Klasse mit 47,5 und 41,5 Metern auf Platz acht. Platz eins und den weitesten Sprung an diesem Tag in der Mädchenklasse machte Joanna Eberle vom SC Oberstdorf. Hannes Hofmann durfte sich über einen guten 17. Platz freuen. Mit 49 und 42 Metern sprang er unter den teils älteren Kollegen in einem großen Teilnehmerfeld.

Der zweite Tag begann auf der kleinsten und neuen Schanze, der K9. Mit fünf Jahren traute sich Lisa Jekal vom SV SZ Kniebis erst beim zweiten Anlauf zu springen. Ihr Mut wurde belohnt und strahlend nahm sie ihren Pokal für den dritten Platz entgegen. Auf der K15 startend freute sich die sechsjährige Carla Vesper vom WSV Isny über den dritten Platz. Mit 14,5 und 14 Metern sprang sich Magnus Albrecht vom WSV Isny unter den Achtjährigen ebenfalls auf den dritten Platz. Ein ganz starkes Ergebnis erreichte der Isnyer Raphael Übelhör. Unter 18 Teilnehmern sprang er mit 14,5 und 13,5 Metern und sehr guten Haltungsnoten auf den ersten Platz. Sein Vereinskamerad Niklas Szor durfte sich über Platz sieben freuen. Im Kombinationslauf machte er auf zwei Kilometern zwei Plätze gut. Die neunjährige Mia Zettler bestritt ihren ersten Wettkampf mit Bravour und durfte sich über Platz vier freuen, in der Nordischen Kombination sogar über den dritten Platz. In der gemischten offenen Klasse startete Noah Witter, Jahrgang 2008, auf der K15 und belegte mit 13,5 und 13 Metern Platz eins. Sophia Thumer, ebenfalls in der offenen Klasse, erzielte Platz fünf.

Auf der K30-Schanze ging es weiter. Für den Isnyer Luis Kriegl war es der erste Wettkampf auf dieser Schanzengröße, er landete mit 23 und 20 Metern auf dem achten Platz. Niklas Kulmus durfte sich in der S12 mit 26 und 24 Metern über den neunten Platz freuen. Korbinian Albrecht erreichte in derselben Klasse mit 23,5 und 21,5 Meter Platz 15 und konnte im Lauf einen Platz gutmachen. Lea-Marie Vesper freute sich über ihren dritten Platz.