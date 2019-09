Skispringen in besonderer Atmosphäre

Beim Nachtskispringen am Hasenberg in Großholzleute durfte Jens Deimel gleich fünf Isnyer Skispringern die Pokale auf dem Podest überreichen. Auch der ehemalige Deutsche Meister in der Nordischen Kombination, Olympiateilnehmer und heutige Co-Trainer der Skisprung-Nationalmannschaft genoss die besondere Atmosphäre auf der Anlage des WSV Isny.

Den Ferien geschuldet, war das Teilnehmerfeld mit 45 Springern im Vergleich zu anderen Wettkämpfen eher überschaubar. Die Isnyer Athleten erzielten auf ihren Schanzen sehr gute Ergebnisse. Vier erste Plätze in den jeweiligen Altersklassen erreichten auf der K60 Otto Maus mit 63,5 Metern und einer Punktzahl von 233,1 Punkten und Robin Zettler mit 59 Metern vor Laurin Vögel vom SC Bregenzerwald. Auf der K30 durfte sich Niklas Kulmus über den ersten Platz freuen. Dank seiner starken Haltungsnoten ließ er mit 28,5 m Kilian Bals vom SC Bregenzerwald knapp hinter sich, obwohl dieser 2 m weiter sprang. Mit 26 Metern auf der K30 Schanze kam Amelie Neumann auf den ersten Platz und verpasste um nur 0,3 Punkte den dritten Podestplatz auf der großen Schanze (K60).

Jüngster Teilnehmer ist erst acht Jahre alt

Eine beachtliche Leistung zeigten die zwei jüngsten Teilnehmer Magnus Albrecht (acht Jahre) und Raphael Übelhör (neun Jahre). Mit 24 und 25 Metern sprangen sie unter den teils zwei Jahre älteren Teilnehmern in der Klasse auf die Plätze vier und fünf. Linus Frisch vom WSV Isny bewies mit schönen Sprüngen und Weiten von 55 und 54,5 Metern, dass man Skispringen auch nach einer Pause von 1,5 Jahren nicht verlernt. Als ältester Teilnehmer bekam Markus Dürheimer, Jahrgang 1974, vom Nachbarverein TSV Buchenberg gesonderten Applaus von den Zuschauern.

Weitere Veranstaltungen sind am 20./21. September das Dr.-Franz-Immler-Pokalspringen und die Auftaktveranstaltung zum Deutschen Schüler-Cup vom 27. bis 29. September in Isny.