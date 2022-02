Ski und Rodel gut an der Felderhalde in Isny

Wer in den vergangenen Tagen durchs Allgäu gefahren ist, etwa Skisportler, die ihr weißes Glück in den Höhenlagen suchten, der bewegte sich vielerorts schon wieder durch grau-braun-grüne Landschaft mit ausgeaperten Schneeflecken.

Derweil gibt es an der Felderhalde, dem Isnyer Hausberg mit Schlepplift, „fliegendem Teppich“ und Umlaufseil für die Kleinsten, nach wie vor beste Pistenverhältnisse. Die technische Beschneiung macht’s möglich, in die die Gesellschafter der „Max-Wild-Arena“ in den vergangenen gut drei Jahren fast zwei Millionen Euro investiert haben.

Zwei Millionen und ein Aufenthaltsplätzchen

Nach zwei Corona-Wintern mit Lockdowns und restriktiven Einschränkungen scheint sich die Ertüchtigung der Felderhalde erstmals auszuzahlen: Dem Vernehmen nach sind die Kurse in der Skischule von Marc Rudhart aktuell restlos ausgebucht, auch an den Wochentagen.

Und Begleitpersonen, etwa Großeltern oder durchs Grüne von weiter her angereiste Familienoberhäupter, finden mit der „Schönegger Käsealm“ ein adäquates Aufenthaltsplätzchen, an dem es sich die Zeit vertreiben lässt, während der alpine Nachwuchs seine ersten Spuren in den Schnee zieht.