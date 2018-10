Skandinavien im Wechsel der Jahreszeiten

Eine Bilderreise von Rainer Hamberger führt am Mittwoch, 24. Oktober, in den hohen Norden Europas. Ab 19 Uhr zeigt er im Vortragssaal der Klinik Schwabenland in Neutrauchburg beispielsweise langgezogene Küsten am Nordatlantik und an der Ostsee sowie schroffe Hochgebirge mit tief eingeschnittenen Fjorden wie in Norwegen.

Die Geschichte der Länder zeige sich in gut erhaltenen Gebäuden, wie etwa den norwegischen Stabkirchen oder der Tempelkirche und der russisch-orthodoxen Uspenski Kathedrale in Helsinki, heißt es in der Pressemitteilung. In den nördlichen Regionen sei die Lebensweise der Lappen, die sich Samen nennen, noch gegenwärtig und man begegnet ihren halbwilden Tieren auf dem Fjäll. Im finnischen Rovaniemi tage jährlich ein Rentierparlament, das die Weidegründe für Zigtausende dieser Tiere einteile.

Hamberger war laut Pressemitteilung zu allen Jahreszeiten unterwegs mit den entsprechenden Verkehrsmitteln, seien es Hundeschlittengespanne im norwegischen Gebirge oder Kanus im finnischen Wildwasser.