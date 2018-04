Sinnlich, offen und wortgewandt

Ein Romancier sei er nicht, daher würde er auch keinen Roman in seinem Leben schreiben. Jan Wagners Metier ist die Lyrik und die Prosa. Ihn hat das Kulturforum Isny zusammen mit dem Arbeitskreis Literatur für die diesjährigen Literaturtage eingeladen.

Seine Lesung aus „Selbstporträt mit Bienenschwarm“ und „Der verschlossene Raum: Beiläufige Prosa“ am Mittwochabend im kleinen Saal des Kurhauses am Park stieß auf reges Interesse für das Werk dieses vielfach ausgezeichneten Schriftstellers. Jan Wagner, 1971 in Hamburg geboren, ist einer, der nicht viele Umstände macht. Hanseatisch zurückhaltend wirkt er mit großem Feingefühl für Sprachliches. Eindeutig abgefärbt hat seine Vorliebe für alles Britische – sei es seine Haltung wie auch sein besonderer Humor, der nie über die Stränge schlägt.

Jan Wagner ist alles andere als „beiläufig“

An Brigitte Blaschko vom Arbeitskreis Literatur war es, ihn vorzustellen. Ihn, der 2017 mit dem Georg-Büchner-Preis die wichtigste literarische Auszeichnung Deutschlands erhielt, nannte sie einen sehr reflektierten Menschen. „Beiläufig?“ – nein. Oft, so Blaschko, habe sie im Vorfeld der Lesung Kommentare gehört, wie „Ach, das ist Lyrik und nicht so ganz meins“ oder „Der hat doch letztes Jahr den Büchner-Preis bekommen, aber der schreibt doch Gedichte.“ Abgehalten vom Schreiben haben Jan Wagner solche Sätze nicht – zum Glück. Ist seitens der Jury 2017 doch von „spielerischer Sprachfreude und meisterhafter Formbeherrschung, musikalischer Sinnlichkeit und intellektueller Prägnanz“ die Rede.

Im Wechsel zwischen Prosa und Lyrik stellte er am Abend kurze Erzählungen und Gedichte vor. „Ich mache Verse, damit auch das Geringste noch zum Gedicht wird“, ist sein Vorsatz, wenn er mit „Alter Biker“ den Blick auf einen langhaarigen, breitbeinigen Mann in den Bergen Montanas richtet, auf rote Waldameisen genau dort, wo er sich gerade ausgebreitet hat. Spitzweg oder Karl Valentin kommt einem da manchmal in den Sinn, hingegen Jan Wagner Anglist ist und eher dort seine Vorbilder zu verorten sind.

In Gestalt einer heiter-ironischen Prosa, die gerne auch mal nach Poetry Slam tönt, brachte er den Zuhörern Autobiografisches nahe. Dass er in einer holsteinischen Kleinstadt, gemeint ist Ahrensburg, aufwuchs. Der Vater war Professor für Strafrecht, die Mutter unterrichtete Französisch. Belesen sei er von Haus aus gewesen, und dass er nun seit zehn Jahren in Berlin lebe, sei eine folgerichtige Entwicklung.

„Ich genieße es, Gedichte laut zu lesen“

Worüber Jan Wagner zudem verfügt, ist eine außergewöhnlich schöne Sprechstimme. So schön, dass ihm eine Dame nach einer Lesung einmal sagte, für den Fall, dass es mit der Lyrik nicht mehr so gut laufe, könne er mit dieser Stimme im Rotlichtmilieu etwas werden. Ja, da braucht es Humor, den Wagner auch hat. In „Giersch“, der „keusch wie ein Tyrannentraum“ ausufert, oder in der „Lobrede auf eine Buchhandlung“. Die des Herrn M., dem auf der Leiter lediglich seine Hosenträger festen Halt boten, und der für Wagner Lehrer, Berater und Lotse war. Dessen Gedichte widmen sich gern den kleinen Dingen – „Koalas“ als „Bohème der Trägheit“ oder „Laken“, was beim Zusammenlegen zum Wäsche-Foxtrott gerät.

Wagners Prosa und Lyrik ist ganz von dieser Welt. Sie ist sehr sinnlich, offen und wortgewandt ohne überflüssige Kapriolen zu schlagen. „Ich genieße es, Gedichte laut zu lesen. Dann erschließen sie sich“, sagte er über sich selbst, was seine Zuhörerschaft sehr zu schätzen wusste. Nicht nur als Haiku, das sich den „Teebeutel“ zum Gegenstand nimmt, dem als „kleiner Eremit in seiner Höhle, ins Säcklein gehüllt, fünf Minuten gegeben werden“, sondern ebenso lebendig und humoresk ein Flughafen-Erlebnis, das ins Absurde abdriftet.

Warum er alles klein schreibe, kam als Frage aus dem Publikum. Das habe mit Stefan Heim und Bertolt Brecht zu tun. Und natürlich auch mit dem Englischsprachigen. Jedes Wort solle gleich gewichtet sein, und Wortspielereien seien so möglich. Das ist genau das, was sein Werk so hörens- und lesenswert macht.