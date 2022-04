Singer/Songwriterin Hayley Reardon im „Hello my Deer“ in Isny

Der Isnyer Verein „Kulturgetriebe“, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Stadt mit außergewöhnlichen Live-Konzerten zu beleben, gibt nach der Corona-Pause ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Kommenden Mittwoch, 13. April, wird ab 19 Uhr in der Bar „Hello my Deer“ am Marktplatz der Auftritt von Hayley Reardon nachgeholt.

Die amerikanische Singer/Songwriterin war eigentlich schon vergangenen Herbst angekündigt gewesen, zog es damals allerdings vor, zu ihrem eigenen Schutz kurzfristig aus Europa in ihre Heimat USA zurückzufliegen, als die Pandemie mit voller Wucht ins Kulturleben einschlug.

Keine Tickets im Vorverkauf

„Hayley Reardon braucht nicht viel, um viel zu bewegen – um genau zu sein nur drei Dinge: ihre Stimme, ihre Gitarre und ihre Seele“, heißt es in der Ankündigung. Und weil die junge Künstlerin „immer schon mehr vom Leben wollte, machte sie es sich zum Auftrag, das Leben so zu leben, dass Songs daraus entstehen, die vielen Menschen das Leben bedeuten“, heißt es in der Ankündigung. Am 16. April veröffentlicht sie übrigens eine neue Single mit dem Titel „Child of a Giver“.

Für das Konzert im „Hello my Deer“ gibt es keinen Kartenvorverkauf: „First come, first see“, erklärt Stefan Mesmer, mit die treibende Kraft im Kulturgetriebe. Sprich: Wer zuerst kommt, sieht zuerst – respektive hört hinterher am längsten am meisten. Zum Aufwärmen spielt vorab ein lokales Gitarren-Duo, dessen Künstler dem Isnyer Abend- und Konzertpublikum bestens bekannt sein dürften. Mehr wird hier nicht verraten.