Simon & Jan - Alles wird gut

Im Zuge der Isyner Literaturtage holt der Verein Kulturbetriebe Isny am Donnerstag, 7. Oktober, das Liedermacherduo „Simon & Jan“ mit ihrem Programm „Alles wird gut“ ins Kurhaus nach Isny.

Manch einem Besucher des Theaterfestival Isny könnte sich eventuell nach an die zwei Musiker erinnern, da sie 2018 dort im Programm waren, schreibt der Veranstalter.

Mit ihrem neuen Programm „Alles wird gut“ lösen sie die Probleme der Menschheit – nicht mehr, aber auch nicht weniger, heißt es in der Vorankündigung. Dabei tun die beiden preisgekrönten Liedermacher genau das, wofür ihr Publikum sie kennt und liebt: Sie balancieren auf der Borderline nachts um halb eins durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt, jodeln gegen ungezähmten Fleischkonsum und begleiten unsere Spezies vor das letzte Gericht. Liebe Damen und Herren, es ist an der Zeit in Panik zu geraten - Alles wird gut!

Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es bei der Isny Info, Marktplatz 2, Telefon 07562 / 9999050, info@isny-marketing.de oder online unter www.isny.reservix.de