Silvesterkonzert im Kurhaus Isny

Die Stadtkapelle Isny lädt dieses Jahr mit einem Silvesterkonzert zum musikalischen Jahresausklang ins Kurhaus in Isny ein. Die Musiker haben in den vergangenen Wochen ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Imposante Werke wie „Overture to a New Age“ von Jan de Haan mit festlichen Blechbläserfanfaren oder auch abwechslungsreiche Evergreens in Thiemo Kraas „1980er-Jahre-Kult-Tour“ sorgen für kurzweilige Unterhaltung. Zwei der jüngeren Musiker tragen außerdem mit einem Vibrafon und Tenorhorn solo zu einem vielfältigen Programm bei. Karten für das Konzert am Montag, 31. Dezember, um 18 Uhr gibt es im Vorverkauf bei Friseur Scherer und an der Vorverkaufsstelle im Kurhaus Isny. Als besonderes „Schmankerl“ nimmt jede Eintrittskarte an einer großen Silvester-Tombola teil.