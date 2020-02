Sigrid Mutscheller wird Landesmeisterin im Skilanglauf

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Skilangläufer des WSV Isny bei den baden-württembergischen Meisterschaften, die am Wochenende in Rohrmoos in der klassischen Technik ausgetragen wurden. Den Glanzpunkt setzte Sigrid Mutscheller mit dem Titelgewinn bei den Damen.

„Es lief nicht wahnsinnig gut, aber wir haben viel gelernt“, kommentierte Langlauf-Trainer Nico Rudhart das Meisterschaftswochenende für den WSV Isny. Dabei wurden die Starter mit Bedingungen wie aus dem Tourismusprospekt empfangen: tiefster Winter und Kaiserwetter herrschten im Rohrmoos nahe Oberstdorf, dem Ausweichort für die von der TSG Leutkirch ausgetragenen Wettbewerbe.

Am ersten Wettkampftag standen die Distanzrennen auf dem Programm. Bei seinen ersten Meisterschaften gelang Max Mutscheller in der Klasse U11 mit einem beherzten Endspurt der Sprung aufs Podest. Kaya Paitz erreichte bei den Mädchen U11 den zehnten Platz. Da die Meisterschaftswertung immer zwei Jahrgänge umfasste, musste Jakob Moch (Jahrgang 2006) zusammen mit den 14-Jährigen starten, unter anderem mit Vereinskamerad Tim Paitz. Moch, der durch einen Sportunfall noch leicht gehandicapt war, kam auf den Gesamtplatz 15, während Tim Paitz auf einem soliden achten Platz ins Ziel kam. Ebenfalls leicht angeschlagen lief Nele Rudhart bei den jungen Damen auf den siebten Platz der gleichen Altersklasse und konnte in der Folge, durch einen Infekt geschwächt, bei den Sprintwettbewerben nicht mehr antreten. Lara Fritzenschaft beendete das Rennen auf dem 15. Rang. In der U16 weiblich blieb Lara Meroth mit dem achten Platz etwas hinter ihren Möglichkeiten zurück. Jan Fritzenschaft wurde bei den gleichaltrigen Jungen ebenfalls Achter.

In der offenen Damenklasse ging Sigrid Mutscheller als erfahrene Altersklassen-Athletin mit den Aktiven gemeinsam an den Start und machte ihre Sache sehr gut. Nach der ersten Runde hatte sie sich mit Isabell Hagmaier aus Bremelau etwas absetzen können und konnte auch am entscheidenden Anstieg auf Tuchfühlung bleiben. „Mit einem Bombenski bin ich dann in der Abfahrt vorbeigegangen und dann habe ich‘s einfach durchgeschoben“, kommentierte eine strahlende Sigrid Mutscheller.

Am zweiten Wettkampftag standen die Sprint-Wettbewerbe auf dem Programm, allerdings ohne Podestplatz für den WSV Isny. Nach einem Prologlauf über 1,1 Kilometer, wurden die Finals in Sechser-Startgruppen durchgeführt. Jakob Moch (7.), Tim Paitz (8.) und Lara Meroth (7.) schrammten denkbar knapp an den Finalläufen vorbei.