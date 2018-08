Sigrid Mutscheller ist zweitbeste Deutsche

Eine besondere Prüfung stellt der Transvorarlberg-Triathlon dar. Nach dem Schwimmen über 1,2 Kilometer im Bodensee geht es mit dem Rad von Bregenz hinauf zum Hochtannbergpass und weiter nach Lech (93 Kilometer), wo ein Zwölf-Kilometer-Geländelauf auf die Teilnehmer wartet. Sigrid Mutscheller aus Isny wurde in 4:33:06 Stunden Fünfte bei den Frauen und war damit zweitbeste Deutsche.

Neben den anspruchsvollen Strecken mussten die Teilnehmer mit dem Temperatursturz klarkommen. In den Hochlagen hatte es über Nacht sogar geschneit. Nach einem ordentlichen Schwimmen an der Seebühne in Bregenz nahm Mutscheller die Radstrecke als Zehnte in Angriff und arbeitete sich im Verlauf bis auf den fünften Platz vor. Auf der Laufstrecke ging es nur noch darum, den Platz abzusichern – die Abstände nach vorne waren bereits zu groß.

Hansjörg Hübner vom TV Isny hatte mit dem Schwimmen keine Probleme. Dagegen dauerte der Wechsel auf das Rad ungewöhnlich lange, denn die Außentemperaturen erforderten ein komplettes Umziehen in warme Kleidung. Der Lauf gestaltete sich wieder deutlich angenehmer. Hübner wurde in 5:36,04 Stunden mit einem klaren Sieg in seiner Altersklasse belohnt.

Klaus Briechle und Bernhard Mandl starteten beim Inferno-Halbmarathon mit Start in Lauterbrunnen und dem Ziel auf dem Schilthorn. Nach knapp 2200 Höhenmetern kam Briechle in 2:52,45 Stunden auf Rang zwölf in seiner Altersklasse. Mandl wurde ebenfalls Zwölfter (3:45,29).