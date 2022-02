Sigrid Mutscheller hängt fast alle Männer ab

Für die einen ist es das letzte Abenteuer im Schwarzwald, für die anderen einfach nur ein langer Tag auf Langlaufskiern: Der traditionelle Rucksacklauf führt von Schonach zum Belchen – 100 Kilometer quer durch den Schwarzwald.

Sigrid Mutscheller vom WSV Isny hatte diesen als Abenteuerlauf ausgeschriebenen Skimarathon schon lange auf ihrer Liste, aber entweder standen sportlich wichtigere Termine dagegen oder der schwierig zu organisierende Lauf fand nicht statt. Schließlich gilt es, eine 100 Kilometer lange Langlaufloipe zu präparieren, die zum Teil über widrige Geländeabschnitte führt. Mehr als 2500 Höhenmeter müssen die Sportler zurücklegen und entsprechend angespannte Gesichter sah man frühmorgens beim Start in Schonach, der mit dem ersten Tageslicht erfolgte.

Eine entspannt wirkende Sigrid Mutscheller ging die Sache fokussiert aber auch mit der notwendigen Coolness an, um nicht auf den ersten Kilometern alle Körner zu verschießen. „Mein Ding sind die langen Rennen. Ich bin kein Sprinter, kann aber ein hohes Tempo über lange Zeit halten“, so Mutscheller zu ihrer Renntaktik. Ein entscheidender Faktor spielte die Verpflegung. Wer den berüchtigten Hungerast erleidet, kann sich nur schwer wieder erholen und verliert wertvolle Zeit. Der obligatorische Rucksack, der mindestens vier Kilogramm schwer sein muss, war bei Sigrid Mutscheller mit viel zuckerhaltigem Getränk sowie Energiegels und Sportriegeln gefüllt.

Bei herrlichem Winterwetter lief bei der Langläuferin vom WSV Isny vom Start weg fast alles nach Plan. Lediglich ein eingefrorener Getränkeschlauch sorgte für etwas Verunsicherung. Am Thurner vor der langen Abfahrt nach Hinterzarten, lag die erfahrene Ausdauersportlerin in einer kleinen Männergruppe an der Spitze der Damenkonkurrenz.

Nun stand der schwierigste Teil der Prüfung auf dem Programm, denn es ging über den Grüblesattel, einen Nebengipfel des Feldbergs, wobei der Hauptanstieg durch bewaldetes Gelände führt und nicht gespurt werden kann. Sigrid Mutscheller hatte ihre männlichen Mitstreiter auf dem langen Anstieg hinter sich gelassen und nach 15 Minuten Fußmarsch durch Tiefschnee ging’s für die Isnyerin hinunter zum Notschreipass. „Ich habe in Freiburg studiert und kenne das Feldberggebiet wirklich gut. Das hat mir schon geholfen, denn die Strecke war nur mit den Fernwanderweg-Markierungen gekennzeichnet“, so Mutscheller zu ihrer Ortskenntnis.

Nach einer letzten Verpflegungsstation stand das Finale über das Wiedener Eck zum Ziel am Belchen auf dem Programm. Mutscheller war der Damenkonkurrenz weit enteilt und lag auf dem zweiten Platz des gesamten Feldes. „Ich wusste, dass ich gut im Rennen lag, habe aber erst am letzten Anstieg erfahren, dass ich so weit vorne bin“, kommentierte die schnelle Isnyerin.

Am Ende rettete Sigrid Mutscheller ihre hervorragende Position ins Ziel und wurde dort von Olympiasieger Georg Thoma empfangen, der seit vielen Jahren den Streckenrekord bei der klassischen Technik hält. Diesen darf Sigrid Mutscheller mit der beeindruckenden Zeit von 6:06,19 Stunden in der Skating-Technik nun für sich in Anspruch nehmen. Insider wagten die Prognose, dass diese hoch gelegte Messlatte längere Zeit halten könnte.