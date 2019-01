Sigrid Mutscheller gewinnt Langlauf-Klassiker

Beim Langlauf-Klassiker Skitrail Tannheimer Tal-Bad Hindelang im deutsch-österreichischen Grenzgebiet waren die Isnyer Skilangläufer gut vertreten und überzeugten durch starke Leistungen.

Über die Königsdisziplin von 60 Kilometer Skating lief Sigrid Mutscheller vom WSV Isny ungefährdet zum fünften Sieg in Folge und erreichte in 2:53,40 Stunden den 16. Platz der Gesamtwertung. Bei den Männern kam Quirin Schmölz vom Sport Haschko Team auf den dritten Gesamtrang, was den Sieg in der Männerklasse 30 bedeutete. Die Altersklasse über 50 Jahre gewann Teamkollege Roland Ballerstedt, der als Gesamtneunter ins Ziel kam. Uli Mutscheller wurde nach einem Stockbruch noch 25.

Über die mittlere Distanz von 36 Kilometern lieferte sich der Isnyer Christian Völz ein Wimpernschlag-Finale, bei dem der Starter des Adidas XCS Teams dem Italiener Julian Brunner im Fotofinish den Vortritt lassen musste. Die AK 30 gewann Völz aber. Am Vortag war er bereits über 36 Kilometer in der klassischen Technik am Start und kam in einem stark besetzten Rennen auf einen dritten Platz. Den dritten Podiumsplatz in der Damenwertung errang Jenny Rädler vom Sport Haschko Team.

Auf der Kurzstrecke über 19 Kilometer musste Amelie Hofmann vom WSV Isny nur ihrer Nationalkader-Kollegin Elisabeth Schicho den Vortritt lassen und kam mit einem Rückstand von rund einer Minute auf den zweiten Platz der Damenwertung. Eine Sekunde davor passierte Nils Stahl als Neunter die Ziellinie. Er hatte sich bereits am Vortag in Mehr-stetten zusammen mit Jacob Fischer den Schwäbischen Meistertitel im Teamsprint für den WSV Isny geholt.