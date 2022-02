Sigrid Mutscheller gewinnt in Oberammergau

Langläufer des WSV Isny sind in Deutschland erfolgreich gewesen. So gewann Sigrid Mutscheller den König-Ludwig-Lauf in Oberammergau, den größten und bekanntesten Skimarathon in Deutschland.

Bei allem Daumendrücken für den Olympiateilnehmer Friedrich Moch hatten die Langläufer des WSV Isny auch selbst einige sportliche Aufgaben zu erledigen. Die Schülerauswahl des Trainingsstützpunktes Allgäu startete bei deutschen Schülercup in Marienberg in Sachsen. Für Kaya Paitz, Emilia Tasser und Maximilian Mutscheller war es der erste Wettkampf auf großer Bühne. Beim Hindernisparcours in der Skating-Technik kam den Sportlern laut Mitteilung das Training im neuen Nordic-Fun-Park im Isnyer Skistadion zu Gute. Beim Distanzrennen in der klassischen Technik lieferten die drei Neulinge sowie Fiona Hohmann in der U15 durchweg Mittelfeldplatzierungen ab.

Stützpunkttrainerin Sigrid Mutscheller hatte in Abstimmung mit dem Landestrainer einen Teil ihrer Sportler mit nach Oberammergau genommen, um einen Trainingswettkampf vor großer Kulisse zu absolvieren. Über zehn Kilometer siegte Jakob Moch knapp vor seinem Trainingspartner Tim Paitz. Lara Meroth vom WSV wurde im Halbmarathon Zweite, Nele Rudhart gewann die J16-Wertung. Beim Hauptlauf über 44 Kilometer wurde Mutscheller 19. in der Gesamtwertung, bei den Frauen hatte sie fast sechs Minuten Vorsprung auf die Zweitplatzierte.