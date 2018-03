Siegesserie von Mutscheller ist gerissen

Beim Saisonfinale in Bodenmais ist die Siegesserie von Sigrid Mutscheller aus Isny gerissen. Die Olympiateilnehmerin Moravcová aus Tschechien musste aber bis zur letzten Abfahrt der 32 Kilometer langen Skatingstrecke am Arber kämpfen, um sich gegen Mutscheller durchzusetzen.

Mit Platz zwei schloss die Skilangläuferin des WSV Isny eine starke Marathonsaison ab. Die ehemalige Weltmeisterin im Wintertriathlon, die seit November in Isny lebt, hat sieben Siege auf den langen Skatingstrecken verbucht. Darunter die großen Skimarathons in Österreich wie den Koasalauf in St. Johann oder den Gangho- ferlauf in der Leutasch. Aber auch beim größten deutschen Langlauf-Event in Oberammergau und dem grenzübergreifenden Skitrail im Tannheimer Tal stand die Ausdauersportlerin des WSV Isny ganz oben auf dem Podest.