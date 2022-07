Sieg für Mailo Linke vom MSC Isny

Mailo Linke vom MSC Isny ist an einem Wochenende gleich zwei Rennen gefahren. Es sprangen die Plätze eins und fünf heraus.

Am Samstag fuhr der 13-Jährige beim 28. Reutlinger Jugend-Motocross. Die Lehmstrecke war aufgrund eines starken Gewitters sehr nass. Somit fand nur ein Zeittraining statt, bei dem Mailo Linke die zweitschnellste Zeit fuhr. Bei den Rennläufen war der Hartboden dann in perfektem Zustand. Der Start verlief gut, trotz großem Druck der hinteren Fahrer konnte Linke den ersten Lauf mit Platz fünf beenden. Im zweiten Lauf kam der GasGas-Fahrer als Elfter aus der Startkurve. Er kämpfte sich noch auf Platz fünf vor, was Gesamtrang fünf bei 35 Fahrern bedeutete.

Am Sonntag startete Linke beim DJMV in Fischbach/Dahn bei den 85ccm-Junioren. Sandstrecke liegt dem MSC-Fahrer sehr. Die Rennen von MX85 und MX85 Junioren wurden aufgrund geringer Starterzahlen zusammengelegt. Im ersten Lauf kam Linke als Zweiter aus dem Startgatter und versuchte, den Erstplatzierten noch zu überholen, kam im Anlieger aber zu weit nach außen und musste sich mit Platz zwei zufrieden geben. Im zweiten Lauf kämpfte sich der junge Fahrer schon in der ersten Runde vom Mittelfeld auf Platz eins. Er wurde im Gesamterster und führt die Meisterschaft der MX85 weiterhin an.