Sie werfen im Zelt mit Wörtern

Auch in diesem Jahr heißt es beim Isnyer Theaterfestival wieder: ein Mikro, sechs Minuten Sprechzeit. Wobei es dem veranstaltenden Verein erneut gelungen ist, die mithin besten Poeten des deutschsprachigen Raumes fürs Zirkuszelt am Burkwanger Baggersee zu begeistern. Kult-Poetry-Slam-Moderator Wehwalt Koslovsky führt durch den Abend, an dem sich acht Kontrahenten am Montag, 30. Juli, ab 21.45 Uhr auf der Bühne ihre Wortgefechte liefern werden.

„Gebattelt“ wird nach dem K.O.-System, das heißt: Immer zwei Slammer treten gegeneinander an und stellen sich dem Votum der Zuhörer, bis sich letztendlich nur noch die beiden Finalisten gegenüberstehen.

Keine Frage ist zu absurd, als dass auf sie keine Antwort zu erwarten wäre, kein Thema ist tabu – die Beiträge decken laut Ankündigung des Theaterfestival-Vereins wieder das gesamte Spektrum ab und werden die Zuhörer zum Schmunzeln und das Zirkuszelt zum Beben bringen. Über Sieg oder Niederlage entscheidet das Publikum, das am Ende auch den besten Slammer des Abends kürt. Doch eines gilt: Keiner geht als Verlierer, dabei sein ist alles.

Zum „Line-Up“ 2018: Lisa Marie Olszakiewiecz stand 2017 beim Poetry Slam des Isnyer Theaterfestivals schon im Finale. Mit dem Poetry Slam traf sie zum ersten Mal im Januar 2014 in einer Kleinstadt am Niederrhein aufeinander. Für ihr erstes Buchprojekt erhielt sie mittlerweile ein Stipendium vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden Württemberg.

Leticia Wahl aus Marburg ist eine internationale Reisepoetin. Die Marburger Studentin wurde 2017 hessische Vizemeisterin und stand im Halbfinale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Im Herbst 2018 soll ihr erstes Buch erscheinen.

Adina Wilcke ist Poetry-Slammerin, Schauspielerin, Regisseurin, Veranstalterin und Moderatorin. Die laut Ankündigung „meisttourende Poetin Österreichs“ wurde 2014 bei den Poetry-Slam-Meisterschaften in ihrem Heimatland Vizemeisterin und veröffentlichte dieses Jahr ihr Pop-Up-Poetry-Buch „Jetzt mach’ mal die Klappe auf!“

Lisa Christ hat bereits mit 16 Jahren angefangen, bei Poetry-Slams aufzutreten. 2016 wurde sie mit dem Förderpreis für Literatur des Kantons Solothurn ausgezeichnet und gewann 2017 ein Atelier-Stipendium. Seitdem tourt die studierte Kunstvermittlerin mit ihren Texten und Performances über das Leben als Frau und Mensch durch die Lande und schreibt an ihrem ersten abendfüllenden Bühnenprogramm.

Tobias Glufke beschreibt sich vor seinem Isnyer Auftritt wie folgt selbst: „Wie Moses stieg Tobias aus den Harzhöhen des Brockens hernieder und brachte der einfachen, verarmten Landbevölkerung Sachsen-Anhalts seine Tafel mit den Ziffern eins bis zehn herbei und sprach: Es werde Poetry-Slam in allen entlegensten Winkeln dieser Ödnis bereitgestellt, auf dass dieser Fleck bereichert werde mit Kultur, Vielfalt und Nachwuchsförderung. Und diese Tafel sei eure Stimme.“

Lennart Hamann ist ein Slam-Poet und Moderator aus Hamburg. Er schreibt Gedichte und will Leute zum Nachdenken bringen. Neben seinen Auftritten in ganz Deutschland organisiert er auch eigene Veranstaltungen in Hamburg und Schleswig-Holstein und stand bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften 2016 in Stuttgart im Halbfinale.

Philip Stroh wuchs im Landkreis Lörrach auf, studierte „irgendwas mit Medien“ und legt sich auch sonst selten fest. Wenn er nicht gerade in einer Metal-Band singt oder Filmkritiken bloggt, bereist er Kleinkunstbühnen. Ob Lyrik, Prosa oder Stand-Up-Comedy – Philip Stoh ist laut Selbstauskunft wie eine Schachtel Pralinen: voller Überraschungen.

Nik Salsflausen sieht die Welt durch verschiedene Augen – und alle haben sie gleichermaßen Lachfalten wie tief dunkle Ringe. Der studierte und ausgebildete Lehrer macht sich mit seinen Texten auf die Suche nach großen Wahrheiten in kleinen Geschichten, nach seinem Platz in der Welt oder zwischen den Stühlen. 2014 wurde er baden-württembergischer Meister, 2016 deutschsprachiger Vizemeister im Poetry Slam. Er ist Teil der Lesebühne „Mängeleksemplare“ in Esslingen am Neckar und des Slam-Teams „Halb so Wild“, er moderiert und performt laut Ankündigung erfolgreich im gesamten deutschsprachigen Raum.