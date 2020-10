Sich von der Schöpfung überraschen lassen

„Ich freue mich wahnsinnig, dass ich in dieser begegnungsarmen Zeit nicht alleine spazieren gehen muss“, sagt eine Dame, die stets beim Mittwochspaziergang der katholischen Kirchengemeinde Isny dabei ist . Die Angebote in der Stadt und in der Kirche sind reduziert, man spüre erst mit der Zeit so richtig, dass wir ärmer geworden sind. Sie freue sich jeden Mittwoch auf dieses ungezwungene Angebot.

Los geht’s jeden Mittwoch um 10 Uhr am Gemeindehaus St. Michael. Der Spaziergang dauert etwa eine Stunde. Bei schlechter Witterung müsse man sich entsprechend anziehen und einen Regenschutz mitnehmen, so die Dame. Unterwegs gebe es immer nachdenkenswerte Impulse, weiß sie von ihrer Teilnahme der vergangenen Wochen. Gemeindeglieder oder Mitarbeiter der Kirche würden sich abwechseln und dafür etwas vorbereitet haben. Wer nicht zuhören will, seine Ruhe haben will, der kann einfach allein ein Stück weitergehen, ganz zwanglos.

Jüngst gab Diakon Jochen Rimmele den Weg und die Impulse vor. Ihm war bei der Begrüßung der zwölf Teilnehmer wichtig zu betonen, das es als ein offenes, ökumenisches Angebot gedacht sei, auch für Menschen die überhaupt keinen Bezug zur Kirche haben. „Bezüglich Corona sitzen wir ja alle im selben Boot“, sagte Rimmele.

Er las am Krummbach dazu das Gleichnis aus dem Evangelium Markus 4 ab Vers 26 vor. So mancher dürfte sich unterwegs gefragt haben, ob die wesentlichen Dinge im Leben selbst gemacht sind oder ob sie uns vielmehr wie ein Geschenk von oben zufallen.

Eine andere Teilnehmerin ist froh darüber, dass ihr bei diesem Spaziergang ein bisschen die Augen geöffnet wurden für das Herbstgemüse in der Gartenanlage diesseits der B 12. „Man denkt gar nicht mehr darüber nach, wo die Lebensmittel herkommen, wenn man nach ihnen im Supermarktregal greift.“

Auf dem Rückweg nehmen einige etwas vom Wegesrand mit, an dem man oft achtlos vorbeigeht. Herbstliche Blätter, trockene Gräser, letzte Wiesenblumen, einen heruntergefallenen schrumpeligen Apfel.