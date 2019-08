Sensationell guter Blutspendetag in Isny

Große Freude beim Roten Kreuz: „Der Blutspendedienst der Zentrale Ulm konnte an diesem Sommer-Blutspendetag eine weit überdurchschnittliche Anzahl von Blutkonserven mitnehmen“, gab der leitende Notarzt und DRK-Vorsitzende Wolfgang Dieing am Ende des Tages bekannt. 296 spendenbereite Personen seien in Isny erschienen, 36 Rückstellungen aus medizinischen Gründen nötig gewesen. Über die 47 Erstspender freue sich Dieing besonders.

Zwei Faktoren hätten wohl dieses Ergebnis so positiv beeinflusst: „Morgens hat es geregnet, man blieb deshalb zuhause. Mittags war es sonnig, aber kein Badewetter. Zum Wandern oder für den Tagesausflug war es schon zu spät. Also was tun an diesem Tag? Man geht mal wieder zum Blutspenden, tut etwas fürs Gemeinwohl“, vermutet DRK-Einsatzleiterin Renate Kreil. Die hohe Anzahl von Erstspendern sei aber vor allem der Einladungsaktion der Stadt zu verdanken.

Spenden retten Leben

Die Stationsverwaltung hatte auf DRK-Bitte alle 18- bis 23-Jährigen angeschrieben und zum Blutspenden animiert. „Zu einem freiwilligen und uneigennützigen Beitrag für die Gemeinschaft der Mitmenschen.“ Der Blutspendedienst des DRK hätte die Aufgabe, mit ihrer Hilfe Blut und Blutpräparate zur Versorgung von Patienten bereitzustellen, informierte die Stadt die junge Bevölkerung. Auf den Punkt gebracht rettet jede Blutkonserve Leben.

Wolfgang Dieing erklärte nach diesem erfreulichen Blutspendetag mit der weit überdurchschnittlichen Erstspenderbereitschaft, dass die Ärzte bei der vorausgehenden kurzen medizinischen Untersuchung, die „unerfahrenen“ Erstspender auch auf die sehr selten vorkommenden Kreislaufprobleme aufmerksam machen. Deshalb seien bei und nach der Blutabnahme DRK-Helfer an der Seite und immer auch Ärzte zur Stelle. Außerdem sei vorgeschrieben, dass man sich zum Ruheraum begleiten lässt, sich eine Ruhezeit gönnt und anschließend ein Vesper mit alkoholfreien Getränken zu sich nimmt. Diesmal gab’s einen Teller Wurstsalat.

Voranmeldung im Internet

Das Foto zeigt Patrick Leenen auf der Liege mit einem Aufkleber auf der Brust. Seine achtjährige Tochter Amelie bewacht ihn, scheint aber unbesorgt zu sein. „In zehn Jahren darf ich dann auch Blut spenden“, freut sie sich schon. Leenen hat sich aus terminlichen Gründen online unter https://bawuehe.bsd-trs.de für seinen gewünschten Spende-Zeitraum angemeldet. Er bekam dann am Empfang den Aufkleber auf die Brust, wurde umgehend und ohne Wartezeit bedient. Renate Kreil bestätigt: „Diese Möglichkeit wird immer mehr wahrgenommen.“