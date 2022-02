Seniorin aus Isny fällt auf „falsche Polizeibeamte“ rein

Dreiste Betrüger haben eine 86-jährige Frau aus dem Bereich Isny am Montag um ihre Ersparnisse gebracht. Bereits am vergangenen Freitag meldete sich eine Frau telefonisch bei ihr und gab sich als Polizistin aus. Im Gespräch teilte sie der Seniorin laut Polizeibericht mit, dass es mehrere Einbrüche gab und man eine Liste gefunden habe, auf der unter anderem auch der Name der 86-Jährigen stehe. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Anruferin die Frau dazu, auf die Bank zu gehen, ihr Schließfach zu leeren und das Geld sowie die Wertsachen im fünfstelligen Euro-Bereich dann an einen angeblichen zivilen Polizeibeamten zu übergeben, der zum vereinbarten Termin am Montagmittag vor ihrer Haustür stand.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet. Im Zusammenhang mit dieser äußerst perfiden Tat rät die Polizei nochmals zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Beamte würden niemals Geld oder sonstige Wertgegenstände von Personen fordern, um es zum Beispiel zum Schutz vor mutmaßlichen Einbrechern in Verwahrung zu nehmen, informiert die Polizei in der Mitteilung.