Senioren-Infotag erhält kleineres Format

Der Stadtseniorenrat hat sich abgestimmt mit den potentiellen Ausstellern für ein kleineres „Format“ der Senioren-Infotage entschieden. Die persönliche Präsenz mit Beratung und vielen Vorträgen ersetzen zum großen Teil die bisherige Aussteller-Präsentation, heißt es in der Mitteilung. So werden an zwei Tagen am Freitag, 30. September, und Samstag, 1.Oktober, im Isnyer Kurhaus vor allem für ältere Menschen wichtige und interessante Themen kompetent vermittelt.

Dies reiche vom Vortrag der Kriminalpolizei zur Prävention vor Betrug, bis hin zu Vorträgen und Referaten zur Mobilität vor Ort, medizinischen und pflegerischen Fragen, vorgestellt werden die Beratungs- und Hilfemöglichkeiten durch den Pflegestützpunkt Leutkirch und den Sozialverband VdK zu Themen, die das Älterwerden in Isny betreffen. Das Spektrum von „Herz und Gemüt“ mit den Treffs in der „Unteren Mühle“ wird aufgezeigt, das DRK informiert über Hausnotruf, medizinische Hilfen und begleitete Reisen, vorgestellt wird das Angebot der Computer- und Handy-Hilfe, Wohnformen im Alter und in Senioren-Wohngemeinschaften.

Bei den Info-Tagen sind weiter vertreten örtliche Senioreneinrichtungen, ambulante Pflegedienste, ein Akustiker, ein Bücherstand, die Mobilitätszentrale sowie die Aktion „Sicher e-biken“. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen und Vorträgen ist kostenfrei. Für einen kurzweiligen Aufenthalt im Kurhaus sind auch musikalische Beiträge vorgesehen, das Kurhausteam sorgt für eine abwechslungsreiche Bewirtung im Kurhaus-Restaurant.