Seltene Festzugroute beim Isnyer Kinder und Heimatfest

Gut 2000 Mitwirkende, Erwachsene und Kinder, zwölf Musikkapellen, 17 Festwagen und Kutschen sowie 27 Handwagen, und rund 30 Pferde, zogen bei „nicht zu heißer, nicht zu kalter Witterung“ (Monika Hodrus; Dreh- und Angelpunkt des Isnyer Kinder- und Heimatfests) am Sonntag durch die Altstadt.

Tausende Zuschauer standen wegen der Marktplatz-Baustelle vor allem an der Lindauer Straße. Die Route verlief erstmals seit 1997 wieder am oberen Graben entlang, was Perspektiven mit Seltenheitswert barg.