Selten schöne „Klangerlebnisse“ aus Klassik und Jazz

Orgel und Saxophon in einem gemeinsamen Konzertauftritt zu erleben, ist eher eine Seltenheit. „Klangerlebnisse“ haben die Organistin Christina Dürr und der Saxophonist Christian Segmehl ihr Zusammenspiel am Samstag in der Evangelischen Nikolaikirche genannt. Ausgewählt haben sie für den rund einstündigen Abend Bekanntes und Unbekanntes als einen ausgewogenen Mix aus Klassik und Jazz.

Der Name des britischen Komponisten und Flötisten David „Dave“ Heath, Jahrgang 1956 in Manchester, gehört vermutlich nicht zu den allseits geläufigen Musikergrößen. Obgleich er für Nigel Kennedy, James Calway oder Evelyn Glennie Werke geschrieben hat.

Ein „unverschämt cooler Sound“

So auch eine Hommage an den berühmten Saxophonisten John Coltrane, die sich schlicht „Coltrane“ nennt. Ein unverschämt cooler Sound sei Coltranes Spiel zu eigen, wandte Segmehl sich an die Besucher im voll besetzten Mittelschiff vor Konzertbeginn. Von dieser kühnen Soundgestaltung habe Heath sich beeinflussen lassen. Diese nicht kopiert, sondern in einer anderen Tonsprache adaptiert. Segmehl hat ein Faible für diese außergewöhnlichen Genres aus dem Bereich des Jazz, in denen er die Spitzen ausreizt und jede Konturlinie exakt abfährt, ohne dass das Spiel je künstlich wirkt. Dabei entsteht ein Verwoben sein aus Melancholie und Experimentierlust, dem ein Schweben innewohnt, das keine Brüche kennt. Auch nicht angesichts der ständigen Tonartwechsel. Dass Segmehl sich mit seinem Sopran- und Altsaxophon ebenso gut auf dem Parkett klassischer Werke bewährt, zeigte dieser Abend einmal mehr. In der Isnyer Kirchenmusikerin Christina Dürr hat er eine Partnerin gefunden, deren beiden Instrumente auf besondere Weise harmonieren. Gleich der Auftakt zu Denis Bédards „Sonate I“ machte deutlich, dass Orgel und Altsaxophon größentechnisch zwar Welten trennen, sie sich tonmalerisch aber so weit annähern, dass sie phasenweise kaum auseinander zu halten sind. Spannungsreiche Momente hielt Bédards „Barcarolle“ mit ihrer sehnsuchtsvoll aufgeladenen Melodie bereit, für die Dürrs Orgel das Basso Continuo übernahm, um in der anschließenden Humoresque zu großer Dramatik und einem stürmischen Galopp anzuheben.

Wuchtiger Ernst und lustvolle Erregtheit

Den kontrastreichen Gegenpart zu den lyrisch-poetischen Klangerlebnissen boten Dürrs Solopartien mit Max Regers „Präludium h-moll, op. 129,8“ und „La Fiesta“ des zeitgenössischen Hamburger Kirchenmusikers Andreas Willscher. Hier trafen wuchtiger Ernst auf lustvolle Erregtheit bis hin zu einem schräg-schrillen Trompetenton, der zu Astor Piazzollas „Tango Etüde“ überleitete. Mit Solist Segmehl am Altsaxophon, der die Empore verlassen hatte und sich durch den Mittelgang spielend bis zum Chor bewegte. Auch das gehört zu Segmehls Vorlieben, nicht statisch sondern dynamisch zu agieren. Der argentinische Bandoneonist arbeitete seit den 1970er Jahren auch mit Jazzmusikern zusammen und erweiterte das Instrumentarium, so dass sein Tango Nuevo nun auch für Saxophon transkribiert ist. Intensiver, weil direkter als von der Empore herab durchdrang dieser stets klare, warme und runde Sound den Raum. Den verließ Segmehl so wie er ihn betreten hat – mit spielerischen Klappengeräuschen, die einiges Amüsement boten.

Wiederum gemeinsam führten sie Alessandro Marcellos berühmtes Konzert in d-moll auf, das im Original für Oboe und Streichorchester geschrieben ist. Da Segmehl aber keine Oboe spielen könne, griff er zum Sopransax, während die Orgel den Streicherpart interpretierte. Dominiert im Andante von sich aufbauenden Wiederholungen, aus denen heraus sich das Thema entwickelt, um das Adagio mit einer variantenreichen Kantilene zu dominieren. Im Presto entfaltete sich beider Auftreten zu barocker Größe in einem intensiven Miteinander. Ausklang dieser Abend mit Alexandre Guilmants „Cantilene pastorale, op. 15,3“ und der Motette „Pie Jesu“ aus Andrew Lloyd Webbers „Requiem“ mit betörend schönen, dialogisch angelegten Harmonien und ruhigen, nachdenklich machenden Partien.