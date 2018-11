Seit 50 Jahren verheiratet: Müstecip und Müserref Can feiern gesund ihre Goldene Hochzeit

Müstecip und Müserref Can haben am 24. November 1968 im türkischen Izmir geheiratet und am selben Tag, allerdings 50 Jahre später, mit Freunden zusammen in einem Isnyer Gasthaus ihre Goldene Hochzeit gefeiert. Vor Freude und Dankbarkeit seien dem Ehepaar die Tränen gekommen, da ein Traum in Erfüllung gegangen sei: Sie hätten 50 Jahre inneren Zusammenhalt erlebt, obwohl es nicht immer ganz leicht gewesen sei.

Zwei Tage nach ihrem großen Hochzeitsfest besuchte Sibylle Lenz das Jubelpaar in Vertretung des Bürgermeisters, um die bewegte Geschichte einer Gastarbeiterfamilie der 1970er-Jahre kennenzulernen. Lenz überbrachte den Gruß der Stadtverwaltung mit Blumen und gesunden Leckereien sowie die Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Kennengelernt hätten sie sich „über die Straße“ in der Touristenmetropole Izmir, wo sie als Nachbarskinder miteinander aufwuchsen. Statt von Liebe sprechen die beiden von ihrem „inneren Zusammenhalt“, der von Anfang an gestimmt habe, erzählen die beiden übereinstimmend. Nachdem auch beide Elternpaare einverstanden gewesen seien, wurde jung geheiratet.

Nach Deutschland seien sie gekommen, als das deutsche Arbeitsamt über das Konsulat in der Türkei Arbeitskräfte suchte. Sie meldeten sich und siedelten mit ihrer ersten Tochter im Kinderwagen 1972 über, direkt ins Allgäu nach Wengen. Müstecip Can fand für mehr als 20 Jahre Arbeit in einem Sägewerk, Müserref konnte in einem Gasthaus mithelfen. Das Sägewerk stellte 1993 den Betrieb ein, doch im gleichen Jahr seien bei Gardinia nach einem Großbrand viele Hilfskräfte gesucht worden, wodurch Müstecip Can umgehend wieder eine Anstellung fand.

„39 Jahre Arbeit – fast ohne Fehlzeiten“, blickt Can zufrieden und stolz zurück. Die Anstellung bei Gardinia sei der Grund gewesen, mit inzwischen drei Töchtern nach Isny zu ziehen. Hier hätten sie so feste Wurzeln geschlagen, dass eine Rückkehr in die Türkei nicht mehr infrage komme; zumal zwei der Töchter mit ihren Familien in Deutschland leben, in Heidelberg und Kaufbeuren. Stolz zeigt das goldene Ehepaar Bilder von ihren drei Töchtern und insgesamt acht Enkelkindern. Meistens sei Frieden in ihrer Ehe, erzählen die beiden, manchmal gebe es allerdings auch Streit. Ihre Lösung sei immer, dass sie getrennte Spaziergänge machen – und wenn sie dann zurück in der Wohnung seien, sei alles vergeben und vergessen.