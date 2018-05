Sebastian Ucar rast mit Traumlauf zum Sieg

Beim neunten Berger Cup des SSV Wertach nahmen die Alpinen vom WSV Isny erstmals teil und zeigten gleich gute Leistungen.

Bei den Mädchen U 10 war Luisa Illig in Topform und holte sich in einem großen Feld von 18 Rennläuferinnen den Sieg. In der gleichen Klasse bei den Jungs musste Sebastian Ucar gegen starke Konkurrenz aus Bayern antreten. Mit einem Traumlauf raste er als Erster durchs Ziel. Laila Illig war in der U 12 weiblich gut unterwegs und fuhr als Zweite aufs Stockerl. In der Klasse U 14 männlich zeigte Michael Ucar eine solide Leistung, die zum zweiten Platz reichte. Lina Krauss holte sich bei den Mädchen U 15 mit einem aggressiven Lauf den zweiten Platz. Ihr Mannschaftkollege Lukas Ohmayer landete in der gleichen Klasse bei den Jungs als Zweiter auf dem Podest. Bei den großen Mädels in der U 16 ließ Laura Schmid den Ski optimal durch die Tore gleiten und holte sich den Sieg. Paul Glück kam in der U 16 männlich mit der immer ruppigeren Piste sehr gut zurecht, war eng an den Stangen und sauste als Erster ins Ziel.

Weitere Ergebnisse der Isnyer Rennläufer: U8 weiblich Sofia Illig 4., U11 weiblich Elena Schmid 9., U12 männlich Anton Krauss 6.