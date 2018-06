Schwarzer-Grat-Berglauf zieht gute Läufer an

Am 4. Oktober lädt der TV Isny 1846 ist wieder zum Internationalen Schwarzer-Grat-Berglauf. Der neue Team-Challenge kommt gut an, teilt die Isny Marketing mit.

Der Schwarzer-Grat-Berglauf mit seiner familiären Atmosphäre, ist bei Läufern sehr beliebt, 300 bis 400 Teilnehmer sind es jedes Jahr. Die Nachfrage nach Startplätzen ist auch dieses Jahr schon sehr gut, wie viele Läufer letztlich an den Start gehen, kann Organisatorin Monika Mandl aber noch nicht sagen. „Die meisten melden sich erst in der letzten Woche an, gerade die Spitzenläufer“.

Spannendes Rennen zu erwarten

Sie rechnet wieder mit einem gemischten Feld aus Spitzenläufern und Hobbyläufern, das ein spannendes Rennen verspricht. Die Stadtmeister 2014, Christian Völz und Roland Ballerstedt haben sich schon angemeldet, um ihren Titel zu verteidigen.

Isny hat schon seit Jahren auch einen Kinder-Lauf. Beim Sport-Haschko-Kids-Cup sind viele jugendliche Läufer aus Isny und seinen Vereinen, aber auch aus der Region am Start. Oft ist es der Nachwuchs von erwachsenen Startern. „Die Kinder sind schon ganz heiß aufs Rennen“, weiß Mandl. Der Kids-Cup hat eine Besonderheit für Bergläufe: Das Ziel ist für die Kinder dasselbe wie für die Erwachsenen. Sie genießen so das große gemeinsame Ziel-Erlebnis.

Team Challenge zieht an

Erstmals gibt es die Sport-Haschko-Team-Challenge aus je einem Radler und einem Läufer, die sich zusätzlich als Team werten lassen können. Das hat sich als besondere Attraktion erwiesen. Alle seien auf der Suche nach einem Teampartner, hat Mandl festgestellt.

Bei den Mountainbikern starten Erwachsene und Kinder gemeinsam an der Klinik Überruh. Die Läufer starten im Anschluss. Die Strecken sind so konzipiert, dass sich Läufer und Mountainbiker nicht in die Quere kommen.

Wer sich sehr kurzfristig für einen Start entscheidet, kann sich noch am Berglauf-Sonntag nachmelden, dann allerdings gegen eine Nachmeldegebühr.

Nach den Läufen dürfen die Starter wieder in der Rehaklinik Überruh duschen, schwimmen oder sich in der Dampfgrotte aufwärmen. Die Siegerehrung ist ab 13 Uhr in der Turnhalle der Rehaklinik

Isny wandert

Dass „Isny wandert“ am selben Wochenende stattfindet wie der Schwarzer-Grat-Berglauf, finden die Organisatoren gut. „Ich finde das toll, das passt zusammen“, sagt Mandl. Hinterher könnten sich alle in der Stadt treffen, beim Blasmusikabend im Kurpark. Im Starterpaket sind neben Starternummer und Infos deshalb Gutscheine für ein Freibier und eine Kugel Eis enthalten.

Schwarzer-Grat-Berglauf am 4. Oktober 2015: Start des Berglaufs ist um 10.30 an der Rehaklinik Überruh. Der MTB-Bergsprint startet bereits um 10.15 Uhr. Start beim Sport Haschko Kids Cup ist um 10.15 Uhr am Berg. Siegerehrung ist um 13 Uhr in der Reha-Klinik Überruh. Anmeldungen in der Geschäftsstelle des TV Isny, bei Sport Haschko und online unter