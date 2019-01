Schwacher WM-Auftakt für Celine Mayer

Celine Mayer aus Isny im Allgäu ist mit einem 48. Platz in die Nordische U23-WM in Lahti gestartet. Zu ihrem schwachen Auftaktrennen über die 10 Kilometer in der Freien Technik sagte die 20-jährige Langläuferin vom SC Oberstdorf: „Mit meinem Rennen heute bin ich nicht so zufrieden, weil ich nicht so gut in den Wettkampf gefunden habe. Ich habe meine Leistung einfach nicht zu 100 Prozent abrufen können und mich etwas unter Wert verkauft.“

Mit der Startnummer 42 ging Mayer am Mittwochvormittag auf die Strecke. Doch schon ihre Zeit nach 1,1 Kilometern (3:56,3 min.) war eine der schwächsten im gesamten, 60 Teilnehmerinnen großen Feld. Am Ende kam Mayer mit einer Gesamtzeit von 29:39,0 Minuten ins Ziel – die Siegerin Mariya Istomina aus Russland war fast vier Minuten schneller (25:57,3). Als beste Deutsche verpasste Katharina Hennig auf Platz vier das Podium nur knapp (26:34,5 min.). „Ich versuche, das jetzt abzuhaken und mich auf den Freitag zu fokussieren“, blickte Mayer nach dem Rennen schon wieder auf die nächste Aufgabe. Für sie steht noch der Massenstart über 15 Kilometern auf dem Programm.

Teilweise sind die Konkurrentinnen zwei Jahre älter

Noch im vergangenen Jahr durfte sich Mayer über den Junioren-Weltmeistertitel mit der Mannschaft freuen. Damals gehörte sie aber zu den ältesten Läuferinnen, nun ist sie erstmals bei der U23 am Start, wo wie sich teilweise mit zwei Jahre älteren Langläuferinnen messen muss. Davon unterkriegen lässt sie sich aber nicht: „Ansonsten geht es mir hier gut. Das Stadion und die ganze Anlage ist wirklich spitze. Die Strecken sind zwar sehr fordernd und schwer, aber es macht riesig Spaß, hier laufen zu dürfen.“ Die Stimmung im Team und an der Strecke sei gut, sagt Mayer.

Bereits am Donnerstag sind Langläufer Friedrich Moch (30 km Massenstart klassisch) und Skispringerin Agnes Reisch (Einzelspringen), beide vom WSV Isny, in Lahti im Einsatz. Für Moch ist es der zweite Start, bereits am Dienstag war er über die 10 Kilometer in der Freien Technik auf Platz fünf ins Ziel gekommen.