Schwäbischer Albverein wandert durchs Menelzhofer Tal

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Isny lädt am Samstag, 27. Oktober zu einer kleinen Wanderung durch das Menelzhofer Tal. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Kurhaus am Park zur Fahrt in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz Menelzhofer Berg.

Von hier aus gibt es eine Tour vorbei am Hof Bentele, vorbei am Knöbelholz nach Wächters. Anschließend durchquert die Gruppe das Menelzhofer Tal und wandert an Eggental vorbei, hinauf nach Rotholz. Bevor es zum Ausgangspunkt geht, gibt es eine kurze Rundwanderung um ein kleines Moorgebiet. Eine gemeinsame Einkehr ist vorgesehen. Die Gehzeit der Wanderung beträgt etwa drei Stunden bei einer Wegstrecke von gut sechs Kilometern.

Die Teilnehmer werden gebeten, festes Schuhwerk anzuziehen und Wanderstöcke sowie Getränke mitzubringen. Weitere Infos gibt es bei Simone und Jürgen Tischer unter Telefon 07562/914886 oder unter www.albverein-isny.de.