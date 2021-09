Schulstart an der NTA Isny: „Wir sitzen alle in einem Boot“

Das ist Joachim Dufner

Joachim Dufner, 55 Jahre alter verheirateter Vater von drei erwachsenen Kindern, ist in Wangen zu Hause, hat Studienabschlüsse in Augsburg (Dipl. oec) und Aix-en-Provence (D.E.A.) und ist zertifizierter Wirtschaftsmediator. Nach beruflichen Stationen in Marketingleitung und Systemcontrolling bei der „Vom Fass AG“ und als Kommunikationsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei „Meckatzer Löwenbräu“ arbeitet er seit 2014 selbstständig als Markenberater. 2016 übernahm er die „agenturInhalt“ von Raimund Haser, nachdem dieser für die CDU in den Stuttgarter Landtag gewählt worden war. Seit Juli 2020 ist Dufner Teilzeit-Geschäftsführer im „Hospiz am Engelberg“ in Wangen und war von seit 2009 bis 2021 freiberuflicher Marketing-Dozent an der DHBW Ravensburg; außerdem ist er ehrenamtlich tätig als erster Vorsitzender des „Calendula Hospizgruppe e.V.“ und im Jahr 2021/22 Präsident des Rotary-Clubs Wangen-Isny-Leutkirch. (sts)