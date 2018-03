Schulkindern den Baulärm ersparen

Eine voll besetzte Schul-Mensa und viele offene Fragen haben am vergangenen Dienstagabend Stadt- und Schulverwaltung das große Interesse am Umzug der Grundschule ins Siloah-Gelände im Zuge des Neubaus im Schulzentrum bewiesen. Mit einem persönlichen Brief waren als erste Gruppe in der Isnyer Bevölkerung die Eltern der zukünftigen Erst- bis jetzigen Viertklässler sowie die Lehrer der Grundschule eingeladen worden.

„Wir möchten unsere jüngsten Schulkinder vom Baulärm und Dreck fernhalten, der während des Abrisses und Neubau stattfindet“, begründete Bürgermeister Rainer Magenreuter den Umzug der kompletten Grundschule zum nächsten Schuljahr. Er betonte die große Herausforderung für alle Beteiligten. Aber ohne Veränderung könne auch nichts Neues entstehen, sagte er. Seinen Dank richtete er an die evangelische Kirchengemeinde und die Waisenhausstiftung für die Bereitstellung des Schulgebäudes auf dem Siloah-Gelände.

Anita Gösele von der Stadtverwaltung begann den in vier Themenblöcke gegliederten Informationsabend. Sie bezeichnete die Möglichkeit einer Interimsunterbringung als „ideale Lösung“ und veranschaulichte den Standort der Siloah-Schule und den Fußweg über das autofreie Gelände mit einer Übersichtskarte. Kleine Reparaturarbeiten, neue Anstriche und die Überarbeitung der Rettungswege stellten hauptsächlich die erforderlichen Maßnahmen in dem Gebäude dar. „Das gesamte Mobiliar der Schule kann mit umgezogen werden und muss nicht zwischengelagert werden“, schloss Gösele ihren Informationsblock.

Weshalb nicht die Realschüler umziehen würden, kam als Frage aus den Reihen der Zuhörer, worauf Magenreuter erklärte, dass das Gebäude der Siloah-Schule zu klein sei und man vor allem die Kleinsten vor dem Lärm schützen wolle.

Grundschulleiter Strittmatter lobt „überschaubare Lösung“

„Wir sind sehr froh, eine Lösung zu bekommen, die eine zusammenhängende, überschaubare und unabhängige Schule weiterhin möglich macht“, betonte Harald Strittmatter, Schulleiter der Grundschule am Rain. Als weitere Vorteile führte er die idyllische Lage, den eigenen Pausenhof und die Wintersportmöglichkeiten auf. Kein Baulärm und keine stark befahrene Straße in der Nähe ergänzten seine Auflistung. Aktuell beinhalte die Planung außerdem, dass Stundenpläne weitmöglichst eingehalten werden sollen. Er wies deutlich auf die pädagogische Kompetenz seiner Kollegen hin, die es möglich mache zu reagieren, falls aufgrund der geänderten Buspläne Schüler zu spät zum Unterricht kämen.

Strittmatter betonte, dass die Aufsicht an den Bussen und auf dem Weg von und zur Schule von den Haltestellen durch seine Lehrkräfte geleistet werde. Ein hoher Zeitaufwand, der ohne Ausgleich stattfindet, wie Strittmatter hervorhob. „Wir erwarten noch viele Überraschungen während der Bauzeit und bitten Sie als Eltern, dasselbe zu tun und mit Verständnis und Vertrauen zur reagieren.“

Bei der Gesamtbauzeit inklusive Neu- und Umbau rechnet Magenreuter mit etwa vier Jahren. Für manche Kinder bedeute dies, die gesamte Grundschulzeit in der Interimslösung zu verbringen. Die größte Besorgnis der Eltern zeigten die vielen Fragen zum Thema Schulweg und Busanbindung. Franz Hiemer, Leiter der Mobilitätszentrale RegioBus, erläuterte die geplanten Fahrzeiten, die sich in das Konzept der Buslinie Ravensburg einfügen müssen. Ein Planungsaufwand von fünf Jahren liege hinter ihm, um Abfahrtszeiten, Shuttle-Anbindung und Durchfahrtszeiten zu optimieren.

Bushaltestellen und Abfahrtzeiten werden weiterhin diskutiert

„Wie soll denn die Kapazität der Bushaltestellen und der Busse ausreichen bei der großen Menge an hinzukommenden Schülern“, fragte ein Vater. Hiemer zeigte die neu eingerichtete Haltestelle an der Karl-Willhelm-Heck-Straße auf, die Platz für die drei geplanten Shuttle-Busse biete. Die Kapazität der Busse reiche zudem, die Schüler zu drei verschiedenen Abfahrtszeiten in den Spitalhofweg zu bringen.

Mehr Diskussionen warf der Rücktransport auf. Zum einen, weil die gewünschte Haltestelle an der Rainsporthalle noch nicht vom Gemeinderat verabschiedet worden ist. Zum anderen äußerten einige Eltern ihre Sorgen, was die Sicherheit beim Überqueren des Spitalhofwegs anbelangt. Der Bus habe keine andere Möglichkeit, als auf der „falschen“ Seite der Straße zu halten, machten Magenreuter und Hiemer deutlich. Wünsche nach einem Zebrastreifen würden geprüft.

„Trauen Sie Ihren Kinder mehr zu.“ Mit diesen Worten eröffnete Regine Fuchs vom Schülerhaus ihren Vortrag über die geplante Organisation der Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten. Die Leiterin betonte, dass die Wege zum Schülerhaus sicher an der Baustelle vorbeiführten und auch der Weg zum Siloah-Gelände zu Fuß gut machbar sei.

Weitere Informationsveranstaltungen für Anwohner und Bevölkerung sind für die kommenden Wochen geplant, hatte Bürgermeister Magenreuter am Montag im Gemeinderat angekündigt: Noch vor den Pfingstferien sollen die Anwohner wegen Leitungsbau im Gerneral-Moser-Weg und den Auswirkungen auf den Straßenverkehr informiert werden. Danach solle es eine „große Bürgerversammlung“ geben: „Wir werden rechtzeitig informieren und einladen“, sagte Magenreuter im Rathaus.

Die Isnyer CDU informiert heute Abend ab 19 Uhr im kleinen Saal des Kurhauses zu den Neubauplänen im Schulzentrum. Vertreter der Schulleitung waren von der Partei eingeladen worden, hatten allerdings abgesagt. Zu den Gründen war bis zum Redaktionsschluss gestern Abend nichts zu erfahren.