Schul- und Sparklausur im April

Dass die Stadt mit Rainer Löhle einen so kompetenten wie selbstbewussten Architekten für den Neubau im Schulzentrum an der Hand hat, ist in der Gemeinderatssitzung am Montag deutlich geworden. Dort legte er die Vorplanung seines Büros samt Wirtschaftlichkeitsberechnung und Kostenschätzung über eine „Bruttogesamtsumme“ von 35,942 Millionen Euro vor und unterbreitete „Einsparvorschläge“ für den weiteren Planungsprozess.

Zu beiden Punkten fasste der Gemeinderat keinen Beschluss. Diese sollen auf Antrag von Edwin Stöckle (SPD) – bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen – in einer nicht öffentlichen „Klausur“ des Gremiums am 9. April vertieft werden. In der Diskussion stehen dann auch alle anderen aktuellen Projekte der Stadt – und, wo dort gespart werden könnte. Stadtkämmerer Werner Sing befürwortete die „Klausur“ ausdrücklich. Für die Schule geht er von elf Millionen Euro an Zuschüssen aus.

Dagegen einstimmig „zur Kenntnis“ genommen haben die Stadträte die Vorplanung des Schulzentrums samt den Interimslösungen. Diese werden auf 1,4 Millionen Euro veranschlagt und sind in der Gesamtsumme enthalten. Größte Posten sind das Versetzen der Container vom General-Moser-Weg an die Rainsporthalle (Kosten samt Außenanlagen: 203 000 Euro), die Verlegung von Grund- und Förderschule ins Siloah (samt Ertüchtigungen, etwa beim Brandschutz: 325 000 Euro), die Miete dort inklusive Umzugskosten und Schülerbeförderung während der Interimszeit (625 000 Euro) sowie Abbruch respektive Teilerhalt und Ertüchtigung von fünf Klassenzimmern im nördlichsten Altbauflügel (knapp 115 000 Euro).

Ebenso einstimmig beschloss der Gemeinderat für den Neubau den Energiestandard als „KfW 55 Effizienzhaus“ und bei einer Gegenstimme (Rainer Pscheidl, SPD) eine zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Diese beiden Entscheidungen waren Anfang Februar vertagt worden. Architekt Löhle, die technischen Fachplaner und die städtische Bau- sowie Schulverwaltung konnten den damals ins Leben gerufenen „Arbeitskreis Schulbau“ mit je zwei Vertretern der Gemeinderatsfraktionen inzwischen wohl aber von Sinn und Kostenbedeutung beider Punkte überzeugen.

Konstruktive Zusammenarbeit

Überhaupt wurde die Zusammenarbeit im Arbeitskreis gelobt. Bei einer Gegenstimme von Otto Ziegler (SPD) – er äußerte grundsätzliche Zweifel an der Vereinbarkeit mit der Gemeindeordnung – und zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat am Montag „Eckdaten für den Arbeitskreis“ zu. Sie bestimmen dessen Beteiligte, Sitzungstermine und deren Inhalte, etwa „Aktuelles zum Projekt“, anstehende Entscheidungen wie Einsparvorschläge, Schulbushaltestellen oder „im Grundsatz alle gestalterischen und funktionalen Aspekte“, beinhalten weiter, die Stadtratskollegen „in den Fraktionssitzungen zu informieren“ oder zu Sachthemen zu entscheiden. Das Budget wurde auf 300 000 Euro beschränkt, für Vergaben über 50 000 Euro „liegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat“, heißt es im Beschluss.

Architekt Löhle erinnerte am Montag eingangs noch einmal an einzelne Etappen der zweieinhalbjährigen Entscheidungsfindung und stellte zwei Punkte heraus. Erstens: Die Sanierung der Altgebäude wäre nicht sinnvoll gewesen, er sei aus planerischer wie finanzieller Sicht „froh, dass das nicht weiter verfolgt wurde“. Und zweitens: Der im November 2017 skizzierte Kostenrahmen decke sich mit der jetzt vorgelegten Kostenschätzung, obwohl das Raumprogramm wegen der Fünfzügigkeit jeder Klassenstufe um 15 Prozent erweitert wurde.

Keine weitere Kostensteigerung

Den bis November 2017 errechneten Baupreis-Kennwert von 450 Euro pro Kubikmeter umbautem Raum habe sein Büro „ohne Fachplaner“ vorausgesagt, jetzt spiegle er sich „deckungsgleich“ in der Kostenschätzung wider. „Wer macht ihnen das?“, fragte Löhle und unterstrich, dass es seither keine weitere Kostensteigerung gegeben habe: „Wir sind bei 34 Millionen Euro.“

Um Selbstbewusstsein wie Fachkompetenz zu untermauern, lagen den Unterlagen für die Stadträte Referenzschreiben bei. In diesen bestätigen Staatliches Bauamt Kempten, die Stadt Straubing und der Landkreis Nordwestmecklenburg Löhles Büro, dass es „auch in terminlich kritischen Situationen zügig, technisch fundiert, wirtschaftlich, trotz Einsparmaßnahmen architektonisch höchst anspruchsvoll, mit Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung, großem Engagement und Zuverlässigkeit“ in Ausführungs- und Detailplanung sowie der Inbetriebnahme von Gebäuden dort tätig war.

Den Isnyer Gemeinderäten rief Löhle zu: „Sie haben eine super Verwaltung und sollten mal mitkriegen, mit wie viel Spaß die dran sind – es ist wichtig, dass im Team ein freudiges Feuer herrscht, denn es geht um die Zukunft der Kinder.“

Desinteresse der Bürgerschaft

Diesen Gedanken griff Bürgermeister Rainer Magenreuter angesichts des „größten, wichtigsten und teuersten Bauvorhabens der Stadt“ später auf: „Ich bin enttäuscht, dass so wenig Zuhörer da sind, ich hätte gedacht, dass viel mehr kommen“.

Außer ein paar „Stammgästen“ der Sitzungen sowie Schulleiterin Wanda Teich, Konrektor Wolfgang Grimm und Claudia Mayer, Vorsitzende des Isnyer Vereins für Kinder- und Jugendarbeit, verlor sich nicht einmal eine Handvoll Interessierter in den Stuhlreihen des großen Sitzungssaales.