Schützenkönige 2021 geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich war es wieder möglich, sich in einer größeren Gruppe zu treffen, so auch im Schützenhaus am Rain. Die Schützengilde Isny kombinierte darum dieses Jahr ihr Grillfest mit der Bekanntmachung der Schützenkönige von 2021, da die Jahresversammlung im Januar nicht möglich war. Oberschützenmeisterin Katrin König hieß alle ganz herzlich willkommen. Danach wurde die Scheibe zu Ehren des 80. Geburtstages von diesem durch Josef Zanker an Hartmut Gorzel überreicht. Gorzel gewann vor Herbert Heumoos, Roland Just und Leon Adriaans.

Jugendleiter Hermann informierte, dass Matthias Nägele den Jugendpokal und Adrian Veser den Friedhelm-Pokal gewonnen hatte. Veser wurde zudem zum König gekrönt, Matthias Nägele und Daniel King wurden 1. und 2. Ritter. Sportleiter Helmut Döring gab bekannt, dass Hans-Jürgen Kahl den Vereinspokal 2021 sowohl für Luftgewehr als auch Luftpistole gewann. In jenen beiden Disziplinen wurde Edgar Steuerer zudem Schützenkönig und Hans Scherer wurde beim Luftgewehr 1. und 2. Ritter, während Manfred Veser und Edgard Steurer bei der Disziplin Luftpistole 1. und 2. Ritter wurden. Schützenkönigin 2021 wurde wie voriges Jahr Maria Mey. Alexandra Reif und Ulrike Döring wurden 1. und 2. Hofdame. Jeder freute sich auf ein geselliges Zusammensein.