Schülerarbeiten widmen sich Otl Aicher

Anlässlich des 100. Geburtstags des für Isny so wichtigen Grafikdesigners Otl Aicher passiert in der Stadt so Einiges – auch fernab des aichermagazin im Kurpark. Seit Anfang Mai sind in der Galerie unter den Arkaden Arbeiten von Schüler und Schülerinnen des Isnyer Gymnasiums zu sehen, die sich mit der Idee der Bildzeichen auseinandergesetzt haben.

13 Bilderrahmen zieren das Kunstfenster unter den Arkaden an der Ecke Bergtorstraße und Kanzleistraße – eine „kleine Ausstellung“, auf die Kunsterzieher Matthias Baader und seine die Schüler der Klassenstufen fünf bis acht des Isnyer Gymnasiums stolz sind. Im Kunstunterricht haben sie sich im Februar in mehreren Schulstunden dem Gestalter Otl Aicher und dem Erscheinungsbild, das er einst für Isny entwickelte, genähert und sich intensiv mit Aichers Bildsprache auseinandergesetzt. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich mit viel Elan und Schaffensfreude mit dem spannenden Kosmos Otl Aicher beschäftigt“, erzählt Baader. Aus Sicht der Fachschaft war Aicher nicht nur bedeutsam für Isny und die Region, sondern hat wie kaum ein anderer Kreativer weltweit, die visuelle Kommunikation geprägt, und „tut es noch immer“.

Die Schülerinnen und Schüler entwickelten Icons und Bildzeichen rund um das Thema Schulfächer und sie schufen Portraits mit dem Ausdruck unterschiedlicher Emotionen und Charaktere. „Dabei war die Reduktion auf das Wesentliche unter dem Credo „Weniger ist mehr“ eine besondere Herausforderung. Das hatte bei vielen der jungen Gestalter die Erfahrung zufolge, dass hinter visueller Einfachheit ein kreatives Ringen um prägnante Ergebnisse steht. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dieser Aufgabe gestellt und die Resultate, die uns als Kunstfachschaft sehr überzeugen, sind nun hier in dieser kleinen Präsentation zu sehen“, fasst Baader den Schaffensprozess und die Idee zur Ausstellung zusammen.

Etwa zwei Monate lang wird die Ausstellung unter den Arkaden zu sehen sein. Das Projekt habe auf „spannende Art jungen Menschen einen originellen Zugang zum Denken und Machen Otl Aichers ermöglicht“, so das Fazit von Matthias Baader.