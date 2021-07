Schüler erfreuen mit Klavier, Gitarre, Saxofon und Gesangsbeiträgen

Fünf Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 des Isnyer Gymnasiums haben vor zahlreichem Publikum im Paul-Fagius-Haus ihr Können im Rahmen des Leistungsfachs Musik präsentiert. Zu erleben waren Antonia Seitz, Leonie Sylvestre und Aeneas Frisch (Gesang), Jakob Kräutle (Saxofon) und Jella Metzger (Gitarre). Christian Schmid, Dieter Schmidhäuser und Phong Nguyen begleiteten die drei Gesangssolisten und den Saxofonisten am Flügel.

Die jungen Musikschüler präsentierten kurzweilige Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Popsängerin Birdy, Rapper Bozza, Franz Schubert und Maria Linnemann bis hin zum großen brasilianischen Meister Heitor Villa-Lobos. Coronabedingt habe man sich über eineinhalb Jahre mit Homeschooling und Videokonferenzen behelfen müssen – für den fachpraktischen Musikunterricht ein sehr unbefriedigendes Notprogramm, sagte Musiklehrer Stefan Deuschle bei der Begrüßung der rund 40 Zuhörer. Da sei große Freude auch bei den Musiklehrern Tanja Kurz und Sebastian Kaufmann aufgekommen, als wieder ein Vorspiel mit Publikum in Aussicht stand.

Für die Musikschüler bedeute so ein Vorspiel vorher und auch hinterher einen echten Motivationsschub. „Wir spüren wie sich die Schüler ins Zeug legen und selbst erleben wofür sie üben. Schließlich werde so ein Vorspiel bewertet, gehe ein in die Schuljahresnote und sei auch relevant fürs Abi im nächsten Jahr. Alle fünf Schülerinnen und Schüler wurden für ihre Darbietungen zu Recht mit viel Applaus bedacht.