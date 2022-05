Schüler des Musikstudios app nehmen erfolgreich am Bezirks-Musik-Tag teil

Der Bezirks-Musik-Tag wird vom Deutschen Harmonika Verband Bezirk Bodensee-Oberschwaben im zweijährigen Turnus organisiert mit dem Hintergedanken die Kinder und Jugendlichen an Wettbewerbe heranzuführen, und somit ihren Ehrgeiz und Fleiß zu aktivieren. Zehn Schüler des Musikstudios app aus Isny haben daran teilgenommen.

In der „Kinder-Kategorie“ bis sieben Jahre konnte Felix Bergler sich gegen die Konkurrenz durchsetzen, er erspielte sich das Prädikat „ausgezeichnet“ und einen 4. Platz. Auf den 3. Platz kam die jüngste Teilnehmerin mit 5 Jahren, Magdalene App. Auf den 2. Platz schaffte es durch seinen mutigen Vortrag Gabriel Jung. Toni App gelang es die Jury zu überzeugen und erhielt den 1. Platz mit Pokal.

Eine Kategorie höher erhielt Lorenz Arnold das Prädikat „ausgezeichnet“ und einen 4. Platz. Bei den 10- und 11-Jährigen nahm zum ersten Mal Irene Miller teil, ihr gelang es, den 5. Platz zu erspielen. In der Kategorie III nahm Andrea Rost teil, ihr fehlte lediglich ein Punkt um auf einen Medaillenrang zu kommen. Sophia Schneider konnte die Zuschauer wie auch die Jury durch ihren musikalischen Vortrag in ihren Bann ziehen und erhielt hierfür einen 3. Platz mit Preis. Timo Bergler, der jüngste Spieler dieser Kategorie erspielte sich den 2. Platz. In der Altersstufe V stellte sich Dunja Müller der Konkurrenz und konnte sich einen 3. Platz erspielen.