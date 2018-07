Schon 50 Kilometer Loipen sind gespurt

Die Skisaison in und Umgebung ist eröffnet. Seit Mittwoch sind schon rund 50 Kilometer der Langlaufloipen bei und Maierhöfen gespurt.

Der Winter ist da und mit ihm ist die Langlaufsaison in Isny eröffnet. Inwischen sind die Argenloipe mit Verbindung nach Isny, die Gschwendloipe nach Maierhöfen, in Maierhöfen die Sportplatzloipe und die Riedholzloipe gespurt und im Isnyer Langlaufstadion ist die Flutlichtloipe bis 20.30 Uhr in Betrieb.

Alle Bahnen sind für den klassischen Stil und zum Skaten gespurt. Seit gestern ist auch der Felderhaldelift in Isny ab 13 Uhr in Betrieb. Allerdings vorerst nur probehalber in Abhängigkeit des Wetters.

Loipenpickerl unterstützt Isny

Das Tourismusbüro weist auf das Loipenpickerl hin, das die Langläufer freiwillig für eine Saison kaufen können: zum Preis von 15 Euro für Erwachsene und für Jugendliche 7,50 Euro. Mit dem Pickerl sollen die immensen Kosten, die die Stadt Isny mit den Loipen zu tragen hat, eingegrenzt werden.

Das Langlaufpickerl gibt es beim Isny Marketing, Büro für Tourismus, im Bürgerbüro, in den Ortsverwaltungen Rohrdorf und Neutrauchburg und in den Sportgeschäften Lingg, Haschko und Outdoor Rudhart. (loe)