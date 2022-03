Schönes für den Garten beim Isnyer Frühlingsmarkt

Der Isnyer Frühlingsmarkt am Samstag, 23. April, von 9 bis 16 Uhr läutet mit großem Pflanzen-Angebot und buntem Gartenflohmarkt die Outdoorsaison ein. Neben den bunten Ständen mit Blumen, Gemüse, Setzlingen und Sträuchern wechseln sich Informationen mit Dekorationen ab. Für alle, die ihren Garten außerdem in einen Hingucker verwandeln wollen, finden sich in Espantor- und Wassertorstraße von 9 bis 16 Uhr auch Stauden und Zierpflanzen sowie Steinkunst, Holzobjekte und Keramik. Auf die Kinder wartet an den Ständen hier und da ein kleines Mitmachprogramm. 2022 stehen die Bäume im Fokus: Stadtverwaltung und Stadtförster berichten am 23. April am eigenen Stand vom Baumbestand in Stadt und Forst und geben Einblick in die Tätigkeiten im Bereich Natur- und Landschaftspflege. Außerdem bietet Dominik Appenmaier von den Isnyer Heinzelmännern einen „Spaziergang zu den Obstbäumen“ an und erklärt Schnitt und Pflege. Mit dem Jahresthema schlägt der Markt zugleich die Brücke zum Jubiläum „isnyaicher22“. Teil des prallen Jubiläumsprogramm, das auf Bezügen zu Otl Aichers Bildzeichen für Isny aufbaut, sind unter dem Motto „Tannen, Heu & Apfelbaum“ unter anderem Führungen und Workshops rund um Baum, Obst und Wald.