Schnelltestangebot reduziert Verunsicherung in Isny

In den kommenden Wochen gibt es im Gemeindehaus St. Michael in Isny jeden Donnerstag und Samstag zwischen 10 und 13 Uhr ein kostenfreies Corona-Schnelltestangebot für die Öffentlichkeit. „Der erste Tag ist gut angelaufen und gerne angenommen worden. Es ist ein kleiner Baustein, um das Ansteckungsgeschehen zu verringern“, sagt Notarzt und DRK-Vorsitzender Wolfgang Dieing erfreut.

Bei der Anmeldung im Foyer, gleich zu Beginn der Aktion, teilen zwei rüstige Seniorinnen ihre Gemütsverfassung mit: „Wir sind so verunsichert, wir wollen weder uns selbst noch andere anstecken und bleiben deshalb immer zu Hause in den eigenen vier Wänden. Das schlägt sich so langsam aufs Gemüt. Nach einer Testung mit negativem Ergebnis können wir dann wenigstens wieder aus dem Haus, können mit gutem Gewissen jemanden mit Maske besuchen, jemanden empfangen oder mit jemandem einen kleinen Spaziergang machen“, teilt eine der beiden Damen ihren Kummer mit.

Eine Spende für die Testung

Später kommt ein jüngerer Mann zur Testung, der zugibt, dass er bei seiner Arbeit leider nicht immer hundertprozentig den vorgeschriebenen Abstand einhalten könne, und immer in Gefahr sei, sich anzustecken oder gar das Virus unbewusst an andere weiterzugeben. Das offene Angebot hier gebe ihm wenigstens relative Sicherheit. Das helfe ihm. „Ich komme jetzt jede Woche einmal. Mir fällt heute ein Stein vom Herzen“, sagt er, als ihm nach 15 Minuten die DRK-Einsatzleiterin Renate Kreil mitteilen kann, dass er negativ sei. Der junge Mann legt unaufgefordert eine Spende ins bereitgestellte Körbchen.

Ein Gemeinschaftsprojekt

Im Altenhilfezentrum (AHZ) werden alle Mitarbeiter und Besucher seit Mitte Oktober getestet, ehe sie durch die zweite Tür ins Innere des Hauses eintreten dürfen. Geschäftsführer Frank Höfle kauft die Antigen-Schnelltests bei einer Düsseldorfer Firma ein. Diese Firma fand wohl die sehr frühe und konsequente Vorreiterrolle des AHZ so beeindruckend, dass sie 960 Schnelltests kostenfrei lieferte, um in Isny eine Testaktion für die Öffentlichkeit anzubieten. „Gesagt getan, der Wunsch war uns Befehl“, schildert Höfle die Initialzündung zum Gemeinschaftsprojekt zwischen DRK, AHZ und katholischer Kirchengemeinde.

Diakon Jochen Rimmele und AHZ-Mitarbeiterin Nicole Selonke haben die nötige Einrichtung, Schutzkleidung und den reibungslosen Ablauf organisiert. Die Ehrenamtlichen Hans-Peter Tronsberg und Conny Prinz haben den Empfang übernommen mit der Aufnahme der Personalien und der Ausgabe einer neuen FFP2-Maske, Helga Kolb bereitete im Untergeschoss für alle Helfer Kaffee und Butterbrezeln. Das notwendige medizinische Personal stellte die DRK-Ortsgruppe Isny mit Notarzt Wolfgang Dieing und Renate Kreil.

Statistik: Einer von 200 ist positiv

Man habe nicht nur vorschriftsmäßig getestet, umschreiben die beiden ihren Beitrag zur Reduzierung der Verunsicherung, man habe in den Gesprächen herausgehört, wie sehr die Leute unter der Situation leiden. „Wir wollen ja gerade diejenigen herausfiltern, die bereits das Virus in sich haben, sich dessen aber gar nicht bewusst sind und deshalb unfreiwillig andere anstecken können“, sagt Dieing. Statistisch gesehen werde mit diesem Verfahren eine Person von 200 positiv getestet – und werde dann ans Gesundheitsamt weitervermittelt. Dort wird ein PCR-Test veranlasst und die Person umgehend in Quarantäne geschickt. Am ersten Tag seien 21 Personen getestet worden – alle negativ.