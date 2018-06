Schneiden, biegen, schweißen, zerspanen

Der Unternehmerstammtisch von Isny Aktiv erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit: Organisator Hubert Albrecht begrüßte in der Werkshalle bei Maschinenbau Kolb in Rotenbach knapp 60 am Wirtschaftsstandort Interessierte. Das kleine Unternehmen für komplexe Blechbearbeitung ist an einem idyllischem Standort im Grünen an der Argen gelegen. Äußerlich eher unscheinbar, drinnen mit einem hochmodernen CNC gesteuerten Maschinenpark ausgestattet. 32 hochspezialisierte Industriemechaniker einschließlich sieben Lehrlingen beschäftigt das Unternehmen der beiden Geschäftsführer, Mechanikermeister Walter Kolb und Sohn Roland Kolb, Maschinenbau-Ingenieur.

Zeitdruck und Genauigkeit als Herausforderung

Mit dem Kauf eines Sägewerks durch die Großeltern in den 20er-Jahren habe alles begonnen, erklärte Walter Kolb: „Wie müssen sich die Leute durch ihrer Hände Arbeit mit einfachsten Hilfsmitteln geplagt haben?“ Heute liege die Herausforderung auf dem Zeitdruck, auf der Perfektion und Genauigkeit. „Geht nicht, gibt’s nicht“, sagte der Seniorchef, als er die Geschichte des Unternehmens erklärte. Der Einbau einer Turbine in die Argen liefere heute noch Strom. Ab 1930 hätte der Großvater zur Sägerei noch eine mechanische Werkstatt für jegliche Reparaturen, vor allem landwirtschaftlicher Maschinen, begonnen. Nach Betriebsübernahme durch Walter Kolb Ende der 70er-Jahre ging’s Richtung Sondermaschinenbau. 1990 begann mit dem Kauf einer Laserschneidemaschine der Einstieg in die Lohnfertigungen. Dem folgten Erweiterungen der Maschinenräume und hochmoderner Hightech-Maschinen – eigentlich bis heute“, erklärte Walter Kolb.

Kolbs Idee für den Stammtisch war, den Produktionsweg eines Grillkohle-Glühbeschleunigers beim Durchgang durch den Betrieb zu verfolgen. „Wer einen erstehen will, muss 25 Euro auf den Tisch legen, die ohne Abzug an den Kindergarten Kleinhaslach gehen.“

Erste Station: eine Wasserstrahl-Schneidemaschine, die mit einem Wasser-Sandgemisch bei 3800 bar Druck bis 20 Millimeter starkes Blech und auch Glas, Kunststoff und Stein mit Zehntel Millimeter Genauigkeit trennt. Es folgt eine Richtmaschine, die Bleche von Spannungen und Unebenheit befreit. Eine vollautomatische Laserstrahl-Schneidemaschine beschneidet zwölf Millimeter dicke Bleche in bis drei Meter breite Blechplatten mit in PC eingegebenen Konturen in atemberaubender Schnelligkeit. Den Schweißroboter, ausgerüstet mit drei verschieden Schweißverfahren, je nach Material und Dicke, durfte man nur mit Schutzbrille beobachten.

Handwerkliches Fundament wird zuerst erarbeitet

Zum Schluss eine PC-gesteuerte Fräsmaschine, die – ebenfalls wie ein Roboter – 38 verschiedene Werkzeuge im Magazin bereithält und fünfdimensional mit 18000 Umdrehungen des Fräs- und Bohrkopfes arbeitet. Schluss des Rundgangs war die Lehrwerkstatt. „Unsere Lehrlinge erarbeiten sich hier ganz traditionell das handwerkliche Fundament: feilen, drehen, fräsen, bohren.“ Dann erst folge der Arbeitsplatz an der Hightech-Maschine.

„Wenn Kunden kommen mit beinahe unglaublichen Wünschen zur Herstellung eines Produkts, dann sind sie bei meinem Roland gut aufgehoben“, freut sich Walter Kolb. Nach dem gemütlichen Zusammensein verabschiedete Hubert Albrecht die Teilnehmer: „Man staunt, was hier in 40 Jahren entstanden ist. Wer nicht dabei war, dem fehlt etwas.“