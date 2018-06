Schmid und Maisburger holen Platz drei bei Senioren-Meisterschaften

Bei den kürzlich ausgetragenen württembergischen Tischtennis Senioren-Meisterschaften in Leonberg haben der 80-jährige Horst Schmid und sein Doppelpartner Klaus Maisburger mit großem Erfolg teilgenommen.

In der Einzelkonkurrenz erreichte er nach überzeugenden Siegen in der Gruppenphase die nächste Runde. Ein ums andere Mal holte er dabei mit seiner gefährlichen Schnittabwehr auf der Rückhand, im Wechsel mit giftigen Topspins wichtige Punkte. Hinzu kam Routine und Spielwitz, so dass er in der Konkurrenz, die aus ehemaligen Topspielern bestand, sicher in die nächste Runde kam. Leider war dann im Achtelfinale Schluss, als er gegen seinen top gesetzten Gegner trotz heftiger Gegenwehr kein Mittel fand, und am Ende seinem Gegenüber gratulieren musste. Erfolgreicher lief es im Doppel, wo er mit seinem Partner Klaus Maisburger aus Opfenbach bis ins Halbfinale einzog. Im Spiel um den Einzug ins Finale wurde es dann richtig eng. Mit seinen immer noch gefährlichen Sidespinaufschlägen konnte er seinen Mitspieler immer wieder in Szene setzen. Dieser brachte mit seiner gefährlichen Vorhand seine Gegner an den Rand der Verzweiflung. Nach ausgeglichenem Spiel, einem 5:5 Zwischenstand im fünften Satz, reichte dann jedoch die Kraft nicht mehr. Die beiden Allgäuer verpassten den Einzug ins Finale nur knapp, holten aber noch den dritten Platz.Foto: privat