Schmalzbrunnen in Isny bekommt neuen Abfluss

Das Wasser des Schmalzbrunnens ist Trinkwasser, das bisher über einen Abwasserkanal abfließt. Künftig soll es in den Stadtbach geleitet werden. Denn zum einen tut die Zufuhr von weiterem guten Wasser den Gewässern im Kurpark gut und zum anderen wird so die Kläranlage entlastet. Dazu sind aber weitere Bauarbeiten in der Innenstadt notwendig, teilt die Stadtverwaltung Isny in einem Schreiben mit.

Es muss ein Rohr durch die Wassertorstraße und den Marktplatz bis zum Stadtbachkanal an der Ecke Paul-Fagius-Haus gelegt werden. Weil der Marktplatz ohnehin gerade Baustelle ist, bietet sich das an. Begonnen wird am Montag, 25. April, am Schmalzbrunnen. In circa zwei Tagen ist das Rohr quer über die Fußgängerzone bis zur Ecke Rathaus verlegt und wieder aufgekiest. Danach geht es entlang des Rathauses weiter, wo zusätzlich Anschlüsse von Regenwasser erfolgen. Die Zufahrt in die Wassertorstraße bleibt gewährleistet. Der Wochenmarkt kann mit kleineren Platzverschiebungen abgehalten werden.