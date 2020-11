Schloss Isny schließt vorerst die Türen für Besucher

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen seit Montag alle Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, den Besucherverkehr einstellen. Wie die Isny Marketing Gesellschaft (IMG) mitteilt, gilt das auch für die Museen und Galerien in Isny. So dürfen die Kunsthalle im Schloss, das Stadtmuseum und die Städtische Galerie vorerst bis Ende November keine Besucher mehr empfangen.

Die Kunsthalle im Schloss biete Interessierten jedoch nach wie vor die Möglichkeit, online, telefonisch unter 07562 / 914100 oder per E-Mail an info@kunsthalle-schloss-isny.de Werke des Künstlers Friedrich Hechelmann zu erwerben. Nach Voranmeldung sei auch ein persönlicher Besuch im Shop möglich.

Das Städtische Museum und die Städtische Galerie im Schloss sind weiterhin über das Stadtmuseumsbüro per E-Mail an ute.seibold@museen-isny.de und das Kulturbüro per E-Mail an kultur@isny-marketing.de zu erreichen.

Die Broschüre zur aktuellen Sonderausstellung des Stadtmuseums „Adler und Blechtrommel“ ist in der Buchhandlung Mayer, im Museumsshop der Kunsthalle Isny und über das Museumsbüro für scht Euro erhältlich.