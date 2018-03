Schlagkräftige Helfer für viele Notfälle

Zum Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Isny gehören das Stadtgebiet, Gewerbe- und Industriegebiete, ein ausgedehntes Straßennetz einschließlich der B 12, landwirtschaftliche Anwesen, Kurkliniken, Wälder, Moore, Gewässer und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Maierhöfen auch der 800 Meter lange Felderhaldetunnel. Mit den Abteilungen der Außenorte bildet die Freiwillige Feuerwehr (FFI) eine schlagkräftige Mannschaft, die 24 Stunden pro Tag im gesamten Jahr einsatzbereit ist. Zur Ausstattung gehören Spezialfahrzeuge und modernste Sicherheitstechnik.

Bei der Jahreshauptversammlung der Stadtabteilung mit gut 50 Aktiven – einschließlich Senioren, Ehrenmitglieder, Vertreter der Ortschaften und Delegierte des Kreisfeuerwehrverbandes – blieb Bürgermeister Rainer Magenreuter in seinem Grußwort vor allem der Dank für das unverzichtbare Engagement bei permanenter Einsatzbereitschaft der Kameraden. „Gott zur Ehr, den Menschen zur Wehr – die ganze Stadt kann sich auf Euch verlassen und das ist ein gutes Gefühl.“

Lob für Renovierung

Besondere Erwähnung und Lob fand Magenreuter für den neuen, noblen und bestens gedämmten Schulungsraum, in dem nicht mehr gefroren werden muss. In unzählbaren Stunden Eigenleistung haben dort viele Kameraden in Zusammenarbeit mit einigen Firmen renoviert.

Kommandant Markus Güttinger konnte bei der Hauptversammlung auch die Ehrenkommandanten Karl Güttinger und Albrecht Morgen begrüßen, außerdem die Altersabteilung mit dem Ehrenmitglied Georg Landsbeck und dem Verbandsvorsitzenden Michael Otto. Stehenbleiben sei Rückschritt, Weiterentwicklung die ständige Herausforderung, sagte Güttinger. Nur wer nichts tut, mache keine Fehler. „Wir lernen miteinander noch besser zu werden, noch schlagkräftiger.“

Besondere Erwähnung fand der Fortbildungstag in Isny mit einem Ausbilder der Landesfeuerwehrschule Bruchsal. Zudem kamen FFI-interne Führerscheinausbilder, damit mehr Kameraden mit einer Sondergenehmigung bei Übungen und Einsätzen auch Fahrzeuge mit einem Gewicht vom mehr als 3,5 Tonnen fahren können. Die Kosten für den Erwerb von vier Lkw-Führerscheinen wurden übernommen, damit die sieben Lastwagen der Feuerwehr jederzeit zum Einsatz kommen können.

Neuer Raum für Jugendfeuerwehr

Außerdem war zu vernehmen, dass einige Kameraden am Schweizer Tunnel-Ausbildungszentrum Balztal teilgenommen haben, um das Felderhaldetunnel-Konzept zu verbessern. Zehn Zug- und Gruppenführer haben bei Fortbildungen in Bruchsal teilgenommen. Eine besonders erfreulichen Nachricht war, dass der jahrelang gehegte Wunsch eines Jugendfeuerwehrraumes in Erfüllung geht. Im Mai soll er eingeweiht werden. Neu war auch die Information, dass – wie schon 2016 – am 27. Juni 2018 das Gebirgsmusik-Korps der Bundeswehr im Schlosshof Isnys zu einem Benefizkonzert für die Bergwacht gastiert.

In mittelfristiger Zukunft stehe bei der Freiwilligen Feuerwehr der Austausch von drei Fahrzeugen sowie die Vorbereitung des 175-Jahr-Jubiläums an. „Gemeinsam schaffen wir die Zukunft. Aber wir müssen auch bereit sein für Veränderungen – ich bin stolz auf Euch“, sagte Güttinger, und benannte in diesem Zusammenhang in seinem Schlusswort auch die Breite der Aufgaben. Er nannte Feuer, Wasser, Sturm, Technik, EDV, Atemschutz, Tunnel, Presse und Verwaltung. Außerdem erwähnte er die Aufgaben der speziell eingearbeiteten Fachberater aus den eigenen Reihen, die auch dem ganzen Landkreis zur Verfügung stehen: Chemiegefahren, Biogas, Meteorologie, Höhen- Tiefenretter und Türöffner.

In geheimer Wahl wurde Markus Güttinger als Kommandant bestätigt, erster Stellvertreter ist Lukas Pfeiffer, zweiter Stellvertreter ist Claus Frey – jeweils mit überwältigender Mehrheit gewählt.

Als Beisitzer fungieren: Benjamin Menz, Daniel Hackl, Fredy Wägele, Stefan Prinz, Christian Staib, Andreas Pisch, Mathias Durach und Stephan Terstegge.