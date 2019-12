Schenken und beschenkt werden – ein gutes Gefühl

Schenken und beschenkt werden in der Weihnachtszeit hat bekanntlich seinen Ursprung in der Weihnachtsgeschichte der Bibel. Dort wird berichtet, dass sich der Himmel auftat und Gott sich in dem Jesuskind selbst in eine Futterkrippe in Bethlehem gelegt hat. Ein scheinbar kleines Geschenk mit großer Bedeutung für die Welt. So sei es auch mit dem Schenken an Weihnachten, sagen die Erzieherinnen des DRK-Zwergenhauses im Siloahgelände. „Wenn unsere kleinen Geschenke bei bedürftigen Familien ankommen, können wir damit eine große Freude machen,“ erzählen die Erzieherinnen Maria Placzek und Jasmin Schneider. Gemeinsam mit den Kindern werden Tüten gebastelt, in die dann von den Eltern von zu Hause mitgebrachte Süßigkeiten, kleine Spielsachen und Nützliches für den Haushalt gefüllt werden. Am Montag und Mittwoch Nachmittag können sich dann Familien mit Berechtigungsschein im Tafelladen in der Espantorstraße eine Tüte abholen. Die Leiterin der Tafelläden der Region, Susanne Pfeffer, garantiert: „Unsere ehrenamtliche Mitarbeiter kennen die bedürftigen Familien sehr gut, so dass die Geschenktüten genau in die richtigen Hände gelangen.“ Foto: Walter Schmid