Schauspielerin Sabine Vitua zu Besuch in Isny - Warum ihr die Stadt so wichtig ist

Das ist Sabine Vitua

Sabine Vitua, geboren am 30.Mai 1961 in Ludwigshafen am Rhein, ist eine gefragte Schauspielerin, die ihre Schulzeit am Isnyer Gymnasium verbracht hat. Ihre Ausbildung absolvierte sie an der Universität der Künste in Berlin. Vitua war schon in zahlreichen Fernsehserien und Filmen zu sehen, so zum Beispiel in den Serien „Ein Fall für zwei“, „Rote Rosen“ oder im Film „Der Junge ohne Eigenschaften“. Seit Ende der 1980er-Jahre spielt sie auf Theaterbühnen und hatte zahlreiche Rollen in Kino- und Fernsehproduktionen. Bekannt wurde sie auch durch die Verkörperung der Regine Holl in der mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Comedy-Serie „Pastewka“.