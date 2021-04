Schaukasten statt große Feiern

Was hätte nicht alles stattgefunden: Das große Jubiläumsfest zu „400 Jahre Kinderfest“ in 2020 fiel größtenteils der Corona-Pandemie zu Opfer. Dieses Jahr hätte sich die Reihe der Jubiläen munter fortgesetzt – 50, 75, 90, 100, 150, 175 und sogar 850 Jahre. Runde Jahrestage sind häufig Gründe für feierliche Anlässe. Doch zum Feiern gehört beisammensitzen, trinken, essen, singen, musizieren, tanzen, ausgelassen sein – das ist virtuell und auf Distanz nur schwer möglich. Feste nicht zu feiern ist das eine, Isny möchte seine Jubiläen dennoch sichtbar machen.

An Isnys oberster Stelle steht 2021 das Jubiläum des Schwäbischen Albvereins. Die Ortsgruppe Isny begeht dieses Jahr 50 Jahre neuer Schwarzer Grat Turm. Ebenfalls fand vor 50 Jahren am 8. Juli 1971 die Eröffnung der Stadtbücherei im Kulturzentrum des Landkreises Wangen, in der Wassertorstraße 13, statt. Vor 75 Jahren wurde das Versehrtenheim Stephanuswerk Isny gegründet. Es folgen 90 Jahre Dethleffs Wohnauto, was wäre wohl geschehen wenn Fridel Dethleffs-Edelmann nicht von einem Gefährt geträumt hätte, das sowohl Arbeit, Familie und Kunst (Atelier) unter einen Hut bekam. 90 Jahre sind ebenfalls bei Isnys ältestem Friseurhaus, Frisör Scherer, zu vermelden. Zum 100-jährigen Bestehen gratuliert man dieses Jahr dem Zweirad-Center-Durach. Gefolgt von 150 Jahren bei der Stahlbau Schwärzler, gegründet in Röthenbach. Die Feuerwehr Isny hat wie der TV Isny das 175-jährige Jubiläum. Bei der Feuerwehr dient als erste schriftliche Basis die Feuerlöschordnung der Stadtgemeinde Isny 1846 und eine Eintragung im Protokollbuch des Turngaues Oberschwaben bezeugt die Gründung des TV Isnys im Jahre 1846.

Zu guter Letzt hätte Isny dieses Jahr 850 Jahre Stadtgründung feiern können. Graf Wolfrad von Veringen war Vogt (weltlicher Schutzherr) des Klosters und begnügte sich nicht nur mit dessen Förderung. Er ermöglichte den Ausbau des Marktes zu einer Stadt mit einem großen Tausch, dieser beinhaltete Häuser mit Marktrecht gegen Wasserrechte und Mühlen, im Jahr 1171. Leider liegt keine schriftliche Urkunde vor, es gab eine Notiz im Schenkungsverzeichnis ans Kloster Isny. Dieses Schenkungsverzeichnis ist nicht mehr erhalten, es gibt lediglich einen Hinweis in der Klosterchronik.

Weil viele Feste wegen der Pandemie nicht stattfinden, werden zumindest Manche der Isnyer Jubiläen im Schaukasten im 1.OG im Rathaus gezeigt. Falls es noch weitere Isnyer Jubiläen gibt, die noch nicht erfasst sind – das Museumsteam (info@museen-isyn.de) freut sich über Fotos, eventuell einen Gegenstand, ein altes Logo oder eine Annonce. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für die Vereine und Firmen mit Fotos in der Isnyer Topothek (www.isny.topothek.de) zu erscheinen.