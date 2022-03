Schafkopfturnier des Schützenverein Edelweiß Beuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 5. März, veranstaltete der Schützenverein Edelweiß Beuren unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln ein Schafkopfturnier für die Öffentlichkeit. Am Tunier beteiligten sich 44 Teilnehmer. Eine Person reiste sogar extra aus Füssen ins Vereinsheim nach Beuren an.

Zu Beginn wurden elf Partien mit je vier Spielern ausgelost. Innerhalb dieser geselligen Gruppen wurde dann in jeweils 60 Runden um die einzelnen Punkte gespielt. Dabei wurden die Kartenspieler von der Schützenjugend bewirtet. Nach drei Stunden regem Spielbetriebs, wurde die Gesamtplatzierung der einzelnen Teilnehmer ermittelt und im Anschluss die Siegerehrung abgehalten. Dabei wurde das komplette Startgeld an die vorderen Ränge als Preisgeld vergeben.

Den dritten Platz belegte Albert Schwarz aus Lengertshofen mit 73 Punkten, gefolgt von Franz Utz aus Hauerz mit 85 Punkten und dem Tuniersieger Herbert Reich aus Leutkirch mit 96 Punkten. Der Nachmittagstermin am ersten Samstag in der Fastenzeit kam bei allen sehr gut an und wird im kommenden Jahr wieder fest eingeplant.