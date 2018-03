Schafe, Ziegen, Schuhe, Nähmaschinen

Über das von von Heike und Roman Maurus aus Neutrauchburg initiierte Hilfsprojekt CCARA, das Kinder, vor allem Waisen, aber auch Frauen oder Familien in Leprakolonien in Indien unterstützt, wurde an dieser Stelle wiederholt berichtet. Zuletzt im Rahmen der Weihnachtsspenden-Aktion „Helfen macht Freude“, mit der „Schwäbische Zeitung“ und der Caritasverband einerseits Ursachen für Flucht und Vertreibung vor Ort bekämpfen hilft, zum anderen regionale Initiativen im Erscheinungsgebiet unterstützt, die sich in dieser Richtung engagieren. CCARA ist eine davon – und bekam nun die anteiligen 2550,84 Euro aus dem „Regionaltopf“ ausbezahlt. Das Geld soll Schulen zugute kommen.

Anfang des Jahres war Heike Maurus nun wieder insgesamt 16 Tage in Südindien, um die Projekte zu besuchen, Mitarbeiter zu treffen und zu ermutigen und mit dem Projektleiter vor Ort und seinem Team Fortschritte und Entwicklungs- und Verbesserungsvorschläge zu erörtern. Besonders im Fokus standen im Bundesstaat Tamil Nadu zwei Kinderheime mit 160 Kindern, 80 Prozent von ihnen sind Mädchen.

Aus ärmsten Verhältnissen

Maurus schildert, dass die Kinder – Waisen, Halb- und Sozialwaisen aus der Bevölkerungsschicht der Dalits, die früher „Unberührbare“ im indischen Kastensystem genannt wurden – aus ärmsten Verhältnissen kommen, aus Lepra-Kolonien oder Slums. Die Eltern seien oder waren oft billige Arbeitskräfte auf Baustellen oder Schuldknechte in Ziegeleien oder Steinbrüchen. Viele Mütter der Mädchen wurden von ihren Männern sitzen gelassen, weil sie keine Jungen geboren haben. „Mangels Bildung und in Armut sind die alleinerziehenden Mütter in einer Gesellschaft ohne sozialem Netz alleine nicht in der Lage, ihre Kinder ausreichend zu versorgen und ihnen eine Schulausbildung zu ermöglichen“, erklärt Maurus, wo ihr Hilfsprojekt ansetzt.

CCARA begleite diese Kinder wenn möglich und mit Hilfe von Patenschaften bis zu einer Berufsausbildung: „Nach 13-jähriger Tätigkeit des Vereins sind wir besonders stolz, dass elf unserer Schützlinge inzwischen an Hochschulen studieren, nachdem sie im CCARA-Kinderheim aufwuchsen und die Paten ihnen immer noch zur Seite stehen“, freut sich Maurus. Der Verein unterhält Kindergärten und -betreuungen in Slums und armen Dörfern und betreut und ernährt jeden Monat allein in Südindien etwa 450 Kinder und sorgt für ihre Schulausbildung.

Auf der Reise nach Südindien wurde Maurus von neun Paten und Vereinsmitgliedern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitet. Das Team half unter anderem mit, die 160 Heim-Kinder sowie 20 Patenfamilien der CCARA-Familienhilfe zu fotografieren, Patengeschenke zu übergeben und mit einer Aktion „Malen für die Paten“ in beiden Kinderheimen ein Bild zurück mit nach Europa zu nehmen. Zusammen mit einem aktuellen Portrait-Foto erhalten die Paten diesen Gruß zu Ostern.

Mitreisender aus Isny war Eckhard Berger, Vereinsmitglied und langjähriger Pate eines Kindes. Im Gepäck hatte die Gruppe auch zwei Sets mit je zwölf Fußball-Trikots, die der FC Isny gespendet hatte. „Vor allem die Jungs unseres Kinderheimes Graceland haben sich darüber sehr gefreut“, erzählt Heike Maurus, die mit ihren Helfern in den Kindergärten und CCARA-Kinderbetreuungsstätten weitere kleine Geschenke verteilte. In einem Blätterhütten-Dorf gingen die Helfer von Tür zu Tür, um Familien, die ohne Strom leben, kleine Solarlampen auszugeben.

Wolfgang Hämmerle, ein pensionierte Allgemeinmediziner und langjähriges CCARA-Vorstandsmitglied aus Lustenau in Vorarlberg, war mit seiner Frau Christine zum achten Mal dabei. Er gab Erste-Hilfe-Kurse für die mehr als 60 örtlichen Vereinsmitarbeiter sowie Pastoren eines christlichen Netzwerkes in 40 Kirchengemeinden, die helfen, Familien zu betreuen und Waisenkinder an die CCARA-Heime zu vermitteln. Vier Mädchen der Kinderheime, die eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren, hätten den Kurs ebenfalls besucht. Hämmerle betreute darüber hinaus einige Kinder medizinisch und zwei Mal unter freiem Himmel in Slums je 60 Patienten, die kostenlose Medizin erhielten oder an ein Krankenhaus vermittelt wurden.

Die Gruppe besuchte darüber hinaus drei der vier Lepra-Kolonien im Umfeld der Kinderheime, wo 1000 Menschen leben: „Ausgestoßen von der Gesellschaft, da sie vom ,Fluch der Götter’ getroffen wurden und als unrein gelten“, schildert Heike Maurus erschüttert.

Umso mehr, nachdem sie mit einigen Bewohnern persönlich gesprochen hatte. Etwa mit einer etwa 40-Jährigen, Maurus nennt sie Tamil Selvy, die berichtete, dass in staatlichen Schulen Kontrolleure unterwegs gewesen seien, als sie zehn Jahre alt war. Als bei ihr helle, schmerz-unempfindliche Hautflecken entdeckt wurden, sei sie der Schule verwiesen worden. Nach der Diagnose Lepra sei sie von den Eltern verstoßen worden und landete im Kinderheim. „Sie erhielt Medikamente, hat keine schlimmen Verstümmelungen, jedoch das Stigma blieb. Seither lebt sie in der Kolonie, einem Dorf aus ein paar Hütten und etwa 50 Familien, die alle das gleiche Schicksal teilen“, sagt Maurus.

Ein etwa 60-Jähriger ohne Zehen und daher stark gehbehindert, habe berichtet, er kenne sein genaues Geburtsdatum nicht, konnte aber mit ungefähr 19 Jahren seine Finger nicht mehr ausstrecken. Aus Angst vor Ausgrenzung habe er das lange geheim gehalten, was jedoch von Verwandten entdeckt wurde, die verlangten, dass er sein Elternhaus verließ. „Als wir ihn auf seine Familie ansprachen, brach er in Tränen aus, denn seither hat er nie mehr von ihr gehört“, fasst Maurus zusammen. Der Mann erhielt von CCARA nun einen von sechs Rollstühlen, die zu vergeben waren.

In den Lepra-Kolonien hilft CCARA mit Einzelspenden, etwa Schafen oder Ziegen als Existenzgrundlage, damit Betroffene nicht mehr betteln müssen und ihnen zumindest eine kleine Existenz in Würde ermöglicht wird. Maurus freute sich, dass „wir 20 Familien mit Schafen versorgen konnten, jede mit einem trächtigen Mutterschaf oder einem Schafpärchen“. Eine Schaf-Spende sei möglich mit 50 Euro. 30 Euro mehr kostet eine Nähmaschine: 20 Stück wurden an Frauen oder Witwen ausgeben – unter ihnen Tamil Selvy –, die damit ebenfalls eine Existenz begründen können.