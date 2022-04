Schäfertage mit Schäfermarkt im Freilichtmuseum Beuren

Im Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren finden am Samstag, 23. April, und Sonntag, 24. April, die Schäfertage mit einem vielfältigen Programm jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr für die ganze Familie statt. Die Württemberger Lammkönigin, Alina Kerner, Genussbotschafterin für das regionale Lammfleisch, eröffnet die Veranstaltung am Albtrauf. Ein Schäfermarkt mit Produkten rund ums Schaf, kulinarische Spezialitäten vom Lamm sowie Vorführungen und Mitmachangebote für die ganze Familie gehören zum Programm. Musikalische Beiträge bieten die „Kirchheimer Schäfertracht“ und „O‘ Gwiiß“ aus Neidlingen mit ihren Sackpfeifen. Sonntags treten die Protagonisten eines der ältesten Volksfeste in Württemberg, dem Schäferlauf in Bad Urach, mit dem „Uracher Schäferreigen“, begleitet vom Musikverein Bad Urach, auf. Die Veranstaltung im Freilichtmuseum findet zum 21. Mal auf dem elf Hektar Gelände mit seinen 25 Originalgebäuden aus dem Neckarland und von der Schwäbischen Alb statt und knüpft an die württembergische Tradition der Wanderschäferei an.

Wie die Wolle – früher das Hauptprodukt der Schafhaltung – weiterverarbeitet wird, kann man Schritt für Schritt bei Vorführungen und Mitmachaktionen erfahren. Vom Kämmen über das Spinnen, Stricken, Weben und Filzen bis hin zum fertigen Kleidungsstück wird an unterschiedlichen Ständen und Stationen der Verarbeitungsprozess der Wolle gezeigt. Border Collies und Kelpies, zwei speziell für die Schafhaltung gezüchtete Hunderassen, zeigen in Vorführungen ihr Können im Umgang mit Schafen. Die Museumsschafe kommen zum Waschen in die Schafbadeanlage und werden vom Schafscherer vom Winterfell befreit. In einer Schafrassenschau werden von einem Experten interessante Rassen vorgestellt und fachmännische Informationen zur Wolle und ihrer Verwendung gegeben. Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen informiert über ihre Arbeit.

Spezielle Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche. Es können Bälle oder Schäfchen gefilzt, das Spinnen mit der Handspindel eingeübt oder kleine Filzpüppchen erstellt werden. Spielerisch informiert das Biosphärenmobil über die Kulturlandschaft der Schwäbischen Alb und die Bedeutung der Wanderschäferei. Erstmals werden überlebensgroßen Figuren aus Schafwolle der Künstlerin Veronika Missel bei der Veranstaltung gezeigt. .