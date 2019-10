Schützengilde weiht Schießstände ein

Die Isnyer Schützengilde hat ihre Räumlichkeiten renoviert: Nach einer Umbauzeit von vier Monaten und zahlreichen Arbeitsstunden vieler ehrenamtlicher Helfer können die neuen Räumlichkeiten noch vor dem 40. Bürgerschießen in Betrieb genommen werden.

Mit 17 elektronischen Schießständen ist nun auch der älteste Verein der Stadt, 1478 gegründet, für die Zukunft gerüstet. Eröffnet werden die Schießstände mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Besucher haben die Möglichkeit, sich die Technik erklären zu lassen und den Schießsport unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren.

Vom Montagabend, 21. Oktober, bis 23. Oktober, wird von jeweils 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr, am Mittwoch schon ab 16.30 Uhr, im Schützenhaus am Rain dann das 40. Bürgerschießen ausgetragen. Siegerehrung ist am Sonntag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Schützenhaus.

Teilnehmen kann jeder, der in Isny oder einem Teilort wohnt, einem Verein oder einer Gruppierung der Stadt angehört, in einem Isnyer Betrieb arbeitet und mindestens zwölf Jahre alt ist. Nur mit vereinseigenen Waffen darf geschossen werden. 40 Sachpreise (Blattlwertung) werden laut Pressemitteilung ausgegeben, die besten Mannschaften erhalten Pokale mit Gravur. Die „Meistbeteiligungspreise“ sind ein Fass Bier, eine Kiste Jahrgangsbier und eine Kiste „Blaubändle“. Das Gesamtprogramm des Bürgerschießens ist im Internet einsehbar unter www.sgi-isny.de.