Saxofon trifft Orgel in Neutrauchburg

Durch zufällige Begegnungen ist ein außergewöhnliches Konzert zustande gekommen, das am Samstag, 25. Mai, ab 19 Uhr in der Katholischen Kirche zum kostbaren Blut in Neutrauchburg (Waldburgallee) gespielt wird. Veranstalter ist die katholische Klinikseelsorge Neutrauchburg, der Eintritt kostet zehn Euro pro Person.

Christian Segmehl, aus Oberschwaben stammender Studienabsolvent in München und Amsterdam mit Lehrtätigkeit in Augsburg und Würzburg, ist laut Pressemitteilung bei zahlreichen Orchestern Europas ein gefragter Saxofonist. Häufig sei er vom Bayrischen Rundfunkorchester oder von den Berliner Symphonikern, mit Konzertreisen in die ganze Welt, angefragt.

Bei einem seiner seltenen Auftritte in der Region war die neue Neutrauchburger Klinikseelsorgerin Annette Krimmer zugegen und soll so begeistert gewesen sein, dass sie sich am Ende auf den Saxofonisten „stürzte“ für ein Konzert in „ihrer“ Kirche – egal in welcher Instrumentenkombination. Hinzu sei die ebenfalls zufällige Begegnung mit der jungen Isnyer Kirchenmusikerin und Organistin Christina Dürr gekommen. Zu hören sein werden Kompositionen von Bedard, Marcello, Bozza und Webber ebenso sein wie Darbietungen aus den Epochen Barock, Klassik sowie der farbenreichen Filmmusik.